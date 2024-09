Den 14 år gamle jenta skulle i bursdagsfeiringen til sin 6 år gamle kusine på søndag.

Hun ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk. NRK kjenner til hennes identitet.

Pappa Geir Pettersen tenkte at jentungen skulle få lov til å reise alene fra Oslo, og satte henne på Vy-toget mot Skien.

Jenta har ikke vipps på mobilen, så foreldrene bestemte at hun skulle få tilsendt skjermbilde av QR-koden for billetten, og kvittering av at billett var kjøpt for den 20 minutter lange reisen.

– Vy ville ikke godta at det var et screenshot av en kvittering og en QR -kode, forteller Geir.

14-åringen hadde skjermdump av Vy-kvitteringen på mobilen.... ... og av QR-koden som viste til utført billettkjøp. Hun hadde også en skjermdump av billetten, slik den hadde dukket opp i farens app.

Da Geir var hjemme igjen fikk han plutselig en telefon av en fortvilet 14-åring.

– Hvor hun forteller at hun har blitt kasta av toget, sier Pettersen.

Bør utvise skjønn

– Hun forsøkte å kjøpe ny billett, men ble fortalt hun måtte gå av og kjøpe seg ny billett på en automat. Ergo ingen muligheter til å komme seg videre siden hun ikke hadde med seg kort, forteller Geir.

Og siden familien heller ikke reiser så ofte med toget, hadde ikke 14-åringen Vy-appen på mobilen.

Geir skjønner ikke at det ikke ble stilt noen oppfølgingsspørsmål, før datteren ble bedt om å gå av toget på et ukjent sted.

– Jeg skjønner jo det at Vy må ha en måte å sørge for at de får billetter, men i dette tilfellet så er det mangel på utvising av skjønn i en situasjon hvor du ser at billetten er betalt.

Geir Pettersen mener konduktøren kunne ha utvist skjønn og ikke kastet et barn av toget. Foto: Hallgeir Braastad / Nrk

Kjent metode brukt av snikere

– Jeg skjønner at det er frustrerende for denne familien, som opplevde at de gjorde alt rett. Men bilde av billett er ikke en gyldig billett, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i VY.

Han forteller at å vise frem bilder av billett er kjent metode for de som ønsker å unngå å betale for reisen.

– Det er også helt vanlig at man blir bedt om å gå av og skaffe gyldig billett før man gjenopptar reisen.

– Selv når det er snakk om et barn?

– Det er flere ting som vi vurderer i situasjonen. Blant annet hvilken tid på døgnet. Hvor sentralt stedet som dette barnet eller denne ungdommen settes av på. Og også muligheter for å komme seg videre derfra. I tillegg så er jo alderen på barnet sentralt i en slik situasjon, forklarer han.

Åge-Christoffer Lundeby er kommunikasjonssjef i Vy. Foto: Vy

Vy-billett kan også overføres til en annen bruker, men kun om den er kjøpt dagen før, forklarer han.

Billetten til 14-åringen ble kjøpt minutter før påstigning.

Vy har tidligere fått kritikk for å være for rigide når det er billettkontroll.

Rett før helgen gikk de ut og sa at billettkontrollørene til Vy skal bli mildere i sin billettkontrollpraksis.

Men Lundeby sier at det er forskjell på konduktør og billettkontrollør:

– Billettkontroll som er utført av billettkontrollører, er ikke det samme som det som skjer av konduktører. Billettkontrollørene har utstyr som skanner, mens en konduktør ser på appen om det er en gyldig billett, sier Lundeby.

– Det står om 27 kroner

14-åringen ble til slutt hentet av bestefar og fikk vært med på bursdagsfeiringen.

Geir er likevel ikke særlig imponert av praksisen til VY.

– Det at du ikke kan se an situasjonen. Det står om 27 kroner, og at du da velger å kaste et barn av toget, sier pappa Geir.