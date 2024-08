Voldshendelse under Oslo pride etterforskes som hatkriminalitet

Natt til lørdag 29. juni rykket politiet ut til Olaf Ryes plass på Grünerløkka, etter melding om at to menn hadde blitt utsatt for vold.

Politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh forteller at gjerningspersonene hadde stukket av fra stedet.

11. juli pågrep politiet en kvinne og en mann i 30-årene. Begge er nå siktet for vold, og kvinnen er siktet for hatefulle ytringer.

– Det skal ha blitt sagt noe som var rettet mot det skeive miljøet under voldshendelsen.

Volden skjedde under pride, og i nærheten av pride park. Ifølge politiet hadde de fornærmede på seg regnbueeffekter.

De to personene er løslatt og mannen er foreløpig ikke avhørt.

Begge skal være kjenninger av politiet fra før.