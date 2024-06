Vogntog veltet på E16: – 1700 kalkuner må nødslaktes

Politiet meldte om hendelsen like før klokka 5 onsdag morgen.

Ingen personer ble skadet, men 1700 kalkuner må nødslaktes.

– Men det gir oss utfordringer fordi kalkunene må nødslaktes på stedet der oppe. Og så må vogntoget berges, sier Operasjonsleder Eirik Sannes i Oslopolitiet.

Sannes forteller at Mattilsynet først ble varslet for å finne en løsning for å redde kalkunene.

– Det kreves et lufteanlegg for å holde det levelig inni der, og det hadde stanset. Kalkunene sto derfor i fare for å bli kvalt, sier han.

Akuttiltak ble vurdert, men like etter klokken fem ble det avgjort at kalkunene avlives. Transportøren har avtale med eget firma som vil komme å gjøre nødslakt på stedet.

PÅ GANGSTIEN: Vogntoget veltet over på gang og sykkelveien. Det vil likevel føre til trafikkproblemer i morgentimene. Foto: Ole Edvin Tangen

Konsekvenser for rushtrafikken

Ulykken kan også få store konsekvenser for rushtrafikken onsdag morgen. Vogntoget ligger utenfor veibanen, men må på et tidspunkt berges og fuglene slaktes.

Etter ulykken var veien åpen, men bilberger er på vei med to tungbergere, og veien vil trolig bli stengt når lastebilen skal berges.

E16: Vogntoget veltet ved Sollihøgda i Bærum, et sted der det er utfordrende med omkjøring. Foto: Kartoteket

– Det er selvfølgelig et utfordrende sted med tanke på omkjøring der oppe, sier Operasjonsleder Eirik Sannes i Oslopolitiet.

Politiet anbefaler de som kan, om å kjøre en annen rute.

I 06-tiden flyter trafikken fint, ifølge operasjonslederen.