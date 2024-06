Vogntog veltet på E16 – 1700 kalkuner må nødavlives

Politiet meldte om hendelsen like før klokka 5 onsdag morgen.

Ingen personer ble alvorlig skadet, men 1700 kalkuner må avlives.

– Det er ikke forsvarlig eller god dyrevelferd å transportere disse dyrene videre. Det er helt utelukka, de må avlives umiddelbart, sier Siri Sjurseth, veterinær i Nortura.

Siri Sjurseth veterinær i Nortura sier de ikke hadde annet valg enn å avlive dyrene på stedet. Foto: Nadir Alam / NRK

Flere av kalkunene har nemlig brudd og skader etter velten.

– Her er det både døde kalkuner og det er hardt skadde kalkuner, sier Sjurseth.

Nødavlivingen startet i halv ni-tiden, ifølge Nortura vil det ta flere timer.

På stedet er det skiltet om nedsatt fart i begge retninger, men trafikken flyter ellers som normalt.

LØFTES UT: På stedet heises konteinerne med kalkuner ut av den veltede lastebilen. Kl. 09.30 var de gjennom fire av totalt 24 bur. Foto: Nadir Alam / NRK

Sto i fare for å bli kvalt

Operasjonsleder Eirik Sannes i Oslopolitiet forteller at Mattilsynet først ble varslet for å finne en løsning for å redde kalkunene.

– Det kreves et lufteanlegg for å holde det levelig inni der, og det hadde stanset. Kalkunene sto derfor i fare for å bli kvalt, sier han.

Akuttiltak ble vurdert, men like etter klokken fem ble det avgjort at kalkunene skulle avlives.

Først heises burene ut av lastebilen ved hjelp av bergingsbil. Burene kjøres så med trøkk noen meter bort til en åpen plass. Ifølge Nortura benyttes det så CO2 gass, i tråd med reglene, for å avlive fuglene. Gassen er inne i en container på stedet, som fugleburene heises ned i.

Transportøren hadde en avtale med eget firma som tar hånd om det på stedet.

Etter burene er hentet ut av lastebilen, blir de umiddelbart fraktet med truck noen meter bort for så å bli avlivet med gass, forklarer veterinær Sjurseth.

Senere vil de døde kalkunene bli destruert og vil ikke brukes til menneskemat.

Utsetter berging

Vogntoget ligger utenfor veibanen, men må på et tidspunkt berges. Det ble en stund vurdert å stenge veien for å gjøre det, noe som ville ha fått store konsekvenser for rushtrafikken onsdag morgen.

Politiet har sammen med vegtrafikksentralen bestemt at bergingen utsettes til natten.

– Da er det mye mindre trafikk på veien og mer gunstig. Ellers måtte vi stenge hele veien midt i rushet, sier Operasjonsleder Eirik Sannes i Oslopolitiet i halv syv tiden.

Politiet kunne ikke onsdag morgen si noe om årsaken til ulykken, men de gjør undersøkelser på stedet og snakker med sjåføren som er i slutten av 50-årene.

– Han har noen smerter og undersøkes av ambulanse på stedet, sier Sannes.

Fører er sendt til sykehus for sjekk, opplyser politiet senere.