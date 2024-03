VG: Dømt til tvungen psykisk helsevern etter Teisen-drapet

Mannen som sto tiltalt for drapet på Teisen i Oslo i fjor sommer, er i Oslo tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern.

VG skriver at den domfelte mannen selv mener han har behov behandling.

– Han var klar på at det er dette han trenger for å bli frisk og for å bli rehabilitert. Og at han ikke har hatt noe motiv knyttet til drapet, men det har utelukkende handlet om hans helsesituasjon, sier sier mannens forsvarer, Sulman M. Hussein til NRK.

– Det er i tråd med de sakkyndiges anbefalinger og i tråd med både aktors påstand og den påstanden vi fra forsvarets side la ned, sier Hussein.

Mannen blir ivaretatt av helsevesenet.