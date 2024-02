– Når jeg kjører buss, føler jeg at jeg bruker hjernen min. Jeg gir all min oppmerksomhet til veien, til folket, til situasjonen.

Ukrainske Iuliia Bondar tok busslappen en drøy måned før krigen brøt ut i februar 2022.

Hun flyktet til nabolandet Slovakia med sin sønn.

Der fikk hun jobb med å kjøre buss i ett år. Det var også der Bondar fikk høre at det var muligheter for å kjøre buss i Norge.

Ukrainske Iuliia Bondar ønsker nå å kjøre buss i Norge. Foto: Nadir Alam / NRK

Men da hun kom til hit, ble sjåførdrømmen knust:

– Skatteetaten sa at jeg ikke kunne jobbe som bussjåfør. Jeg hadde alle de nødvendige papirene, men jeg har førerkort fra Ukraina.

EU-statsborgere kan få jobb som bussjåfør med en gang.

Men Ukraina er ikke medlem av EU.

Bondar er derfor ikke EU-statsborger, og hun kan ikke få norsk personnummer.

– Da kan jeg ikke jobbe, forteller Iuliia oppgitt.

Hvordan få et fødselsnummer Ekspander/minimer faktaboks Hvis du er EU/EØS-borger eller familiemedlem til en EU/EØS-borger og skal bo i Norge i mer enn seks måneder, må du selv melde flytting til Norge hos Skatteetaten for å få fødselsnummer. Slik melder du flytting til Norge (eksternt nettsted).

Hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge, sender UDI informasjon til Skatteetaten om at du skal bo i Norge. Etter at du har fått oppholdskort, avgjør Skatteetaten om du skal få et fødselsnummer eller d-nummer. Skatteetaten sender deg informasjon om dette mellom to til seks uker etter at du har fått oppholdskort. Kilde: Udi.no

Vil endre loven

Ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter trengs det rundt tusen nye bussjåfører hvert år i Norge.

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten forteller at de nå håper loven kan endres, slik at flere kan få jobb som bussjåfører.

– Alle tiltak som kan bidra til at denne bransjen får mer kompetent arbeidskraft vil være bra for å få rutebussen og skolebussen til å gå.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten forteller at bransjen behøver flere bussjåfører. Foto: William Jobling / NRK

Ukrainere må bo i Norge i minst fire år og kunne grunnleggende norsk for å kunne få en kjøreseddel slik at de kan kjøre buss.

Dette kravet ønsker regjeringen å gjøre noe med.

Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna håper ukrainere kan fylle de tomme setene rundt i landet med en midlertidig lovendring.

– Vi er spesielt opptatt av at alle de nyankomne fra Ukraina kommer raskt i jobb. Det å jobbe som sjåfør, er noe av det vi absolutt har behov for å få flere til å gjøre.

Vil kun gjelde ukrainere

Det har kommet flere enn 70.000 ukrainske flyktninger til Norge.

Ifølge E24 har flere hundre av disse bakgrunn som bussjåfører i hjemlandet.

Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna sier kravet om botid og språk vil fortsatte gjelde for andre grupper.

– De aller fleste som kommer til Norge nå har ukrainsk bakgrunn. Derfor er dette et spesielt tiltak for dem, sier Brenna.

Arbeids- og inkluderingsminister (Ap), Tonje Brenna, fikk selv prøve ut førersetet i bussen. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Men da vil ikke dette gjelde for syrere og eritreere for eksempel?

– Det er viktig at vi har gode løsninger som sørger for at vi har bra sikkerhet og vet hvem som jobber som sjåfør i Norge. Derfor gjør vi dette unntaket for ukrainere, sier Brenna.

Endrer også kursing

Potensielle sjåfører må gjennom et kort tilpasset kurs for å få godkjenning i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård forteller at ukrainerne som ønsker å kjøre buss i Norge, må gjennom et kort kurs. Foto: Bård Nafstad / NRK

Kravet for å få et slikt kurs er at ukrainere må ha erfaring med å kjøre buss fra hjemlandet.

– Vi må også selvfølgelig ha noen ordninger hvor man gjennomfører noen intervjuer og undersøkelser, sier Nygård.

Og legger til:

– Sånn at vi er trygge på at dette er folk som kan gjøre en god jobb som sjåfører i Norge.

Dette midlertidige forslaget om lovendring skal fremmes for Stortinget i april. Etter planen skal det reverseres 1. juli 2025 hvis det går gjennom.