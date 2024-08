Tusenvis står i kø for å få studentbolig: – Jeg søkte i starten av desember

– Ja, her er min seng, også har jeg et skap jeg kan låse ting inn i.

Det forteller Adele Thomassen mens hun viser frem soveplassen sin på Sogn studentby i Oslo.

Sovesalen deler hun med tre andre jenter. Alle fire venter på et fast sted å bo.

– Jeg søkte jo tidlig, jeg søkte i starten av desember i fjor.

Denne uken startet Thomassen på lektorutdanningen på Universitetet i Oslo. Etter åtte måneder på venteliste fikk hun beskjed om at hun hadde fått studentbolig.

En knapp uke før studiestart. Hun er en av de heldige.

ENDELIG: Hit, til Kringsjå studenby, skal Adele flytte. Foto: Audun Braastad / NTB

– I ngen grunn til å gi opp

For mange har fortsatt ikke et sted å pakke ut kofferten.

Akkurat nå står 12.590 studenter i kø for å få tildelt en studentbolig i Norge.

Det viser ferske tall fra Samskipnadsrådet.

– Vi håper selvfølgelig at det skal løse seg, sier leder Rita Hirsum Lystad.

LANGE KØER: Leder i Samskipnadsrådet Rita Hirsum Lystad ber studenter uten tak over hodet om å holde motet oppe. Foto: Daniel Hong Hansen

Hun ber studentene om å fortsette å lete etter bolig, men forteller at presset er høyt i de store studiebyene akkurat nå.

– Det er ingen grunn til å gi opp, fordi det finnes et privat marked der ute. Det private markedet er større.

Mens studentene leter etter stedet å bo bygges det flere studentboliger. Totalt er det 4500 studentboliger på vei i Norge.

Lysta mener politikerne må gjøre mer for at køene skal bli kortere på lang sikt.

Samskipnadsrådet jobber for at staten skal betale 40 prosent av regninga.

– Det er viktig for oss at vi bygger trygge og rimelige boliger, og derfor må tilskuddssatsen opp på et nivå som gjør at vi kan bygge disse studentboligene.

DELER: Mens hun venter deler Adele rom med tre andre jenter i den omgjorte lesesalen. Foto: NRK

Fra lesesal til sovesal

Køen er lengst i Oslo, hvor nesten 5800 studenter står på venteliste.

For å kunne hjelpe studenter uten tak over hodet, har studentsamskipnadene kommet med midlertidige løsninger.

I Oslo og Bergen har lesesaler og kantiner blitt gjort om til sovesaler.

Boligdirektør Henrik Graarud i Studentsamskipnaden i Oslo forteller at Thomassen og 23 andre studenter har sovet på Sogn studentby så langt denne uken.

GODT TILBUD: Boligdirektør i SiO Henrik Graarud er glad for at de kan tilby studenter uten tak over hodet en plass å sove. Foto: Petter Sandberg / SiO

– Vi mener det er et veldig godt tilbud, og vi får også mye god tilbakemelding fra de som bor der.

Heldigvis løser det seg for de aller fleste til slutt, ifølge boligdirektøren.

– Det er også en idé å utvide søket. Ikke nødvendigvis bare se på boliger i Oslo sentrum, men se litt utenfor.

– Får sove godt

Mens Adele Thomassen venter på at studentboligen hennes på Kringsjå blir klar sover hun på sovesalen på Sogn studentby.

Å starte studietiden på en sovesal var ikke det Adele Thomassen hadde sett for seg.

Hun var redd for at det skulle bli bråkete å sove på samme rom som fremmede folk.

– Det er veldig stille og rolig her. Får sove godt om natta.

FLERE: Adele slipper snart å dele bad med 17 andre studenter. Foto: NRK

De lange ventelistene gjør at mange studenter må leie på det private markedet. Thomassen vurderte det samme.

– Men standarden er ikke alltid like høy, syns jeg i hvert fall. Det er også veldig dyrt.

Heldigvis ordnet det seg til slutt for Thomassen. I mellomtiden er hun glad for at hun har en plass å sove.

– Det er jo mange studenter som er i samme situasjon som meg, eller enda verre situasjon. Jeg er jo heldig som har fått bolig.