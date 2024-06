Tryvannstårnet er lagt ut for salg

I dag er Osloikonet lagt ut i markedet for salg, skriver kommunen.

– Jeg er spent på mottakelsen, men trygg på at vi finner en ny eier som makter å løfte dette nasjonale kulturminnet og ta det inn i fremtiden på den måten det fortjener.

Det sier byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen.

Tryvannstårnet ble bygd som kringkastingstårn i 1962 for å sende kringkastingssignaler til radio og fjernsyn i hele Norge.

Siden 2017 har bygget stått ubrukt.

– Det er viktig at bygg som kommunen selv ikke trenger, selges og tas i bruk av andre.

– Tryvannstårnet er et ikonisk bygg for Oslo og det er helt sikkert noen der ute som kan gi bygget et nytt liv, sier byråden.