Tre personer arrestert etter voldshendelse i Asker

Politiet var i kveld på en adresse i Asker etter melding om en voldshendelse, der to personer er skadet og flere er involvert.

– To personer har blitt skadet, og blir tilsett av helse på stedet, skriver oslopolitiet på X.

Begge to blir sendt til legevakten for behandling.

Det skal ha blitt utøvd vold med kniv og slagvåpen.

Like før klokken ni i kveld pågrep politiet tre personer, og søket er dermed avsluttet.

– Vi har fått kontroll på tre personer til som vi knytter til hendelsen. To av disse trengte helsebehandling og er kjørt sykehus, skriver politiet.

Politiet snakker med vitner på stedet, og jobber med å kartlegge foranledningen til hendelsen.

Det fremstår ikke for politiet som at det er fare for andre, fordi det kan knyttes til bestemte miljø, ifølge politiet.