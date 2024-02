– Politiet har siktet dem for æresrelatert vold, opplyser politiadvokat Aase Schartum-Hansen i Oslo politidistrikt.

I Oslo tingrett ble de tre mennene varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver Avisa Oslo.

De tre er siktet for grov kroppskrenkelse mot en kvinne. Og politiadvokaten bekrefter at de tre er slekt med kvinnen.

Aase Schartum-Hansen er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Foto: Vegard Haugland Strand / NRK

Politiet ba om fengsling av de tre fordi politiet mener det er fare for at bevis kan gå tapt eller at noe lignende kan skje på nytt. Retten mener det å varetektfengsle de tre er helt nødvendig.

Et ønske om kontroll

Hendelsen de tre er fengslet for skjedde på Stovner i Oslo onsdag denne uken.

I dommen fra Oslo tingrett står det blant annet at «volden mot kvinnen fremstår som alvorlig, spesielt på grunn av antall involverte, omfang, varighet og motiv.»

Volden bærer klart preg av et ønske om kontroll over kvinnen, skriver dommeren i kjennelsene mot de tre.

Dommeren påpeker at en av de siktede, en mann i 30-årene, både vil og kan utsette kvinnen for alvorlige trusler og vold, for å presse henne til å gjøre som han ønsker.

Kvinnen har anmeldt forholdet.

To av de tre mennene har erkjent delvis straffskyld, mens den tredje nekter straffskyld.