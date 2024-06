Tre biler er totalskadd i brann på Holmlia natt til fredag. Det var fare for at brannen skulle spre seg til flere biler.

– Like etter klokka halv tre i natt fikk vi flere meldinger fra området Holmlia om at det skulle brenne i flere parkerte biler på stedet. Da patruljen ankom, beskrev de det som at det var full fyr i tre parkerte biler, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Vidar Pedersen.

Politiet skal nå gjøre åstedsundersøkelser. Foto: Adnan Ayanle / PSPresse

Han sier det ble raskt avklart at det ikke var spredningsfare til bygningsmassen på stedet.

Klokka 03.10 opplyser brannvesenet at brannen er slukket, og politiet jobber på stedet med åstedsundersøkelser.

– Det var to biler som brant, og brannen spredde seg til en tredje, sier vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat Kjetil Johanson til NRK.

Ingen pågrepet

– Vi har hatt et søk, blant annet med hundepatrulje etter mulige gjerningspersoner, men vi har så langt verken pågrepne eller mistenkte i saken, sier Pedersen i Oslo-politiet.

Natt til onsdag brant det i to biler på Haugerud, og i løpet av de siste ukene har det vært 16 bilbranner i hovedstaden.

Mannskap fra Oslo brann- og redningsetat slukket brannene på Holmlia. Foto: Adnan Ayanle / PSPresse

Ser dere dette i sammenheng med tidligere brann?

– Det er litt for tidlig å si, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Han sier de må gjøre ferdig åstedsundersøkelse og avhøre vitner.

– Og så vil vi selvfølgelig se denne saken opp mot de andre bilbrannene som har vært i Oslo siste tida, sier Pedersen.

Det var flere i nabolaget som ble vekket av dette. Men politiet har så langt ingen beskrivelse av gjerningspersoner.

Siden april mistenker politiet at til sammen 16 biler har blitt påtent flere steder i hovedstaden