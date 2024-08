Togtrafikken på Oslo S er i gang igjen

– Vi har funnet feilen og togtrafikken er i gang igjen, sier Mari Rjaanes, pressevakt i Bane Nor, like før klokken 9.

Det har vært full stans i togtrafikken siden 04.30 tirsdag morgen på grunn av en jordfeil ved Oslo S. Feilen er rettet, men reisende må fortsatt regne med forsinkelser.

– Det vil bli følgeforsinkelser utover dagen, sier pressevakten.

Alle tog som går via Oslo S blir påvirket av feilen.

Problemene ble først meldt om halv fem, og en time senere meldte Bane Nor at problemet ble løst. I en oppdatering halv syv skrev de at Oslo S fortsatt var stengt.

– Jordfeilen har kommet og gått litt gjennom morgenen, sier pressevakten i Bane Nor.