Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpen igjen etter full stans

Torsdag morgen ble det stengt mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn på grunn av snørydding.

– Det har man nok oppdaget på vei oppover, at det var behov for å rydde unna snø og is i sporet, sier pressevakt Mari Rjaanes.

Hun forklarer at snøryddingen må gjøres manuelt.

– Man er ute og hakker, graver og koster, sier Rjaanes.

Det ble åpnet for trafikk igjen like over klokken 7.

Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.