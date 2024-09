To menn knivstukket ulike steder i Oslo

Like etter midnatt fikk politiet melding om en knivstikking i Karl Johans gate ved Oslo domkirke.

– En mann er fraktet til sykehus for videre behandling etter knivstikkingen. Han er vurdert som alvorlig skadet, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt til NRK.

Ingen er så langt pågrepet, og politiet er i gang med å finne ut hva som har skjedd.

– Vi har et større politioppbud i området for å innhente vitneopplysninger og kartlegge hendelsesforløp. Så langt er ingen pågrepet, men vi jobber intenst med store styrker for å finne de som har gjort det, sier operasjonslederen.

Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble knivstukket i nedre del av Karl Johans gate natt til søndag. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Mann knivstukket på Grorud

Klokka 04.45 fikk politiet melding om en knivstikking på ved Grorud T-banestasjon. Offeret er en mann i 30-årene.

– Den fornærmede har det som virker som mindre alvorlige skader. Det er i hvert fall ingenting som tilsier at det er kritisk, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt til NTB.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, men det pågår søk etter gjerningspersonen.