Tjuvholmen: Utvider siktelsen til drapsforsøk og hatkrim

Politiet har utvidet siktelsen mot fire tenåringer etter at et homofilt par ble angrepet med kniv natt til lørdag, skriver Aftenposten.

To menn i 20-årene ble angrepet ved uteserveringen på Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo.

En av mennene ble også knivstukket og ble operert på sykehuset. Begge er ikke livstruende skadd.

Siktelsen har nå blitt utvidet til drapsforsøk og hatkriminalitet, sier politiinspektør Marte Heggli.

– Utvidelsen er gjort på bakgrunn av opplysninger som har kommet frem i saken, herunder dokumentasjon om skadene og forklaringer i saken.

Tirsdag sa Heggli til NRK at de siktede også kom med homofiendtlige ytringer.

– Det har vært en del ytringer rundt voldsutøvelsen som gjør at vi tenker at det kan være hatkriminalitet.

– Hva slags type ytringer?

– Ytringer som går på deres legning.

Strafferammen for hatkriminalitet er en bot eller fengsel inntil 3 år. Mens for drapsforsøk er rammen fengsel i 8 inntil 21 år.

Totalt er fire tenåringer siktet i saken. To 17-åringer ble lørdag fengslet i fem og sju dager.

De samme 17-åringene er også mistenkt for å ha begått et ran av en 15-år gammel gutt som var i Oslo for å delta på Norway Cup.

Ifølge fengslingskjennelsen er de to 17-åringene også under etterforskning for en rekke straffbare forhold de siste månedene.

To andre tenåringer på 14 og 15 år er tatt hånd om av barnevernet.