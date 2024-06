– Vi har nå gått gjennom dommen og tar den til etterretning, og tenker at denne avgjørelsen er både grundig og riktig, sier advokat Brit Kjelleberg.

Hun er bistandsadvokat for barnet og familien.

Den tiltalte mannen hadde deltidsjobb på SFO ved en skole i østlandsområdet.

Ifølge tiltalen hadde han seksuell omgang med et av barna.

I tiltalen står det at han voldtok og befølte barnet ved flere anledninger i en periode på fem måneder.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Da saken var oppe i tingretten, ble han dømt til fengsel i fire år og ni måneder.

Han anket dommen.

I midten av juni ble saken behandlet på ny i Borgarting lagmannsrett.

Skyldig på alle punkter

Borgarting lagmannsrett har nå funnet mannen skyldig på samtlige tiltalepunkter.

Og de har skjerpet straffen til fengsel i seks år. Det samme som statsadvokaten ba om da ankesaken var oppe for retten.

Han er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 330.000 kroner til den fornærmede.

Vurderer å anke

Mannens forsvarer, Cecilie Lyng sier at hennes klient hele veien har benektet at de forhold han var tiltalt for har funnet sted.

– Han er både sjokkert og skuffet over at han ble dømt i lagmannsretten. Saken er dypt tragisk for alle involverte parter.

Advokat Cecilie Lyng er forsvarer for den tidligere SFO-ansatte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun viser til at det ikke foreligger vitneforklaringer eller annet bevismateriale i saken, som konkret kan belyse de enkelte tiltalepostene.

– Allikevel har lagmannsretten både funnet min klient skyldig etter tiltalen og skjerpet straffen.

– Det gjør at jeg nå vil gå grundig igjennom dommen med min klient for å vurdere en anke til Høyesterett.

Sluttet i jobben

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene inne på skolen.

Tiltalte skal ha truet med at hvis barnet fortalte det til noen, ville barnet ikke få se familien igjen.

Skolen ble varslet.

NRK har snakket med rektor ved skolen der mannen var ansatt.

De forteller at anklagene ble lagt frem for ham og det ble besluttet at han skulle slutte i jobben umiddelbart.

Etter hendelsen gikk skolen gjennom sine rutiner.

De gjorde nødvendige endringer for å begrense en-til-en- situasjoner i SFO-sammenheng.

Henlagt to ganger

Politiet henla først saken etter bevisets stilling.

Barnets bistandsadvokat Brit Kjelleberg klaget, og Statsadvokaten beordret ytterligere etterforskning.

Men nok en gang ble saken henlagt.

Først etter ny klage og ny beordring fra Statsadvokaten ble etterforskningen gjenopptatt.

Kort tid etter ble mannen tiltalt.

Kjelleberg sier dette ikke er helt uvanlig.

– Etterforskning av straffesaker er litt sammensatt, og hver sak er ulik. Og man kan vurdere opplysningene som innhentes i en sak, på litt ulike måter.

Hun sier de er glade for at vi fikk medhold i klagene.

– Og at dette var en sak som endte opp i rettslig behandling, og har nå fått et utfall som vi tenker er riktig.