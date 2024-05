Terrorsikrer synagogen for 75 millioner kroner

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Den jødiske synagogen i Oslo skal terrorsikres for 75 millioner kroner.

Byrådet har satt av de første 5,5 millionene i forslaget til revidert Oslo-budsjett.

Planen om sikringstiltak ble vedtatt av et enstemmig Oslo bystyre i mars 2023.

Sikringstiltakene er ytterligere aktualisert på grunn av økende antisemittisme og hets mot jøder også i Oslo.

Målet er å gjøre Bergstien, hvor synagogen ligger, til en hyggelig, trygg og grønn bygate med integrerte sikkerhetstiltak.

Foran synagogen skal tiltakene utformes slik at de fremstår som et torg. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er så jeg nesten ikke tror det. Vi har holdt på med dette i årevis, sier tidligere mangeårig forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn.

Permanente sikringstiltak og en fullstendig opprusting av gatestubben forbi synagogen på St.Hanshaugen vil koste 75 millioner kroner.

Byrådet setter av de første 5,5 millionene i forslaget til revidert Oslo-budsjett.

13 AG3-skudd

– Sikringstiltak er viktig. Det har vi tydelige eksempler på.

– Når man snakker om terroraksjoner i Norge, glemmer man ofte terroraksjonen mot synagogen, 12 AG3-skudd mot synagogen i 2006 allerede, sier Ervin Kohn.

GLAD FOR TILTAK: Tidligere forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, her ved politibilen som holder vakt øverst i Bergstien. Foto: Bård Nafstad / NRK

Den kjente islamisten Arfan Bhatti ble dømt for medvirkning til skuddene mot synagogen.

Retten karakteriserte dette som grovt skadeverk og ikke som en terrorhandling.

Stengt i 2015

I 2015 ble Bergstien der synagogen ligger midlertidig stengt. Det skjedde etter flere terrorangrep mot det jødiske samfunnet i utlandet.

Helt siden da har tanken vært å få på plass bedre og permanente sikringstiltak.

Dagens sperringer i hver ende av gata og foran synagogen fremstår som tilfeldig sammenrasket og lite innbydende.

Først i mars 2023 ble planen vedtatt av et enstemmig Oslo bystyre. Og nå kommer de første pengene.

SYNAGOGE: Det Mosaiske Trossamfunds forsamlingssted på St.Hanshaugen ble oppført i 1960. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Nå har vi hatt en midlertidig situasjon i Bergstien i snart ti år. Den er uholdbar, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Økende antisemittisme

– Jeg skulle inderlig ønske vi ikke trengte disse sikringstiltakene, legger partifelle og ordfører Anne Lindboe til.

ORDFØRER: Anne Lindboe (H). Foto: Bård Nafstad / NRK

– Sånn skal det ikke være. Oslo skal være en trygg by for alle, også for den lille jødiske minoriteten vår, sier hun.

Eirik Lae Solberg sier at krigen i Gaza ikke har vært avgjørende for at det nå blir satt av penger.

BYRÅDSLEDER: Eirik Lae Solberg (H). Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi gjennomfører disse tiltakene fordi det har vært behov for det i mange år.

– Men vi ser at det er en økende antisemittisme og at hetsen mot jøder også i Oslo øker etter det som skjedde 7. oktober og den konflikten som er i Midtøsten nå, sier han.

Grønn bygate

Målet er å gjøre Bergstien til en hyggelig, trygg og grønn bygate med integrerte sikkerhetstiltak.

Detaljene er ikke kjent, men det skal fortsatt være en form for sperringer i hver ende av gata.

Foran synagogen skal tiltakene utformes slik at de fremstår som et torg.

TORG: Foran synagogen blir det et lite torg med integrerte sikringstiltak, ifølge planen Oslo bystyre vedtok i mars i fjor. Fra Venstre Ervin Kohn, Anne Lindboe, byrådssekretær for byutvikling, Espen Ophaug (V), og Eirik Lae Solberg. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det blir mye penere. Det blir en flott gate som nærmiljøet kommer til å ha stor glede av. Det kommer også til å være mye hyggeligere omgivelser for synagogen, sier Eirik Lae Solberg.

Også Ervin Kohn legger vekt på at tiltakene vil gi gata et estetisk løft. Bergstien er mye brukt av folk som skal til og fra den populære parken på St.Hanshaugen.

– Det å ha disse steinblokkene utenfor her, grisene som de ofte kalles, gjør at det ser ut som et fort. Det behøver ikke å se sånn ut, sier han.