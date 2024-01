Ungdomsarbeideren som ble knivstukket er en 17 år gammel gutt.

Angrepet skal ha skjedd på bibliotekets ungdomsavdelign.

Politiet er på stedet med flere patruljer og leter etter én gjerningsperson.

Gutten er ikke livstruende skadd, og er kjørt til sykehus.

Politiet vet foreløpig ikke hva motivet for knivstikkingen var.

Målrettet

– Gjerningspersonen har kommet inn og gått målrettet mot vedkommende, utført handlingen og dratt fra stedet, sier innsatsleder på stedet, Anders Rønning.

Gjerningsmannen skal ha hatt tildekket ansikt.

PÅ STEDET: Innsatsleder Anders Rønning Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Politiet sier det ser ut til at det ikke er en tilfeldig knivstikking, men at det er en bakenforliggende konflikt.

De undersøker nå historikk og bakgrunn på de involverte parter. I tillegg gjør de sporsikring på stedet, avhører vitner og samler inn videomateriale fra biblioteket og fra bygninger i området.

– Dette er en alvorlig sak. Det er både ungdom og barn inne på biblioteket når dette skjer. Vi ser svært alvorlig på en slik type hendelse som skjer så tidlig på kvelden på en tirsdag med så mange barn og ungdommer på stedet, sier Rønning.

Politiet kan ikke utelukke at det er flere involverte, men sier det virker som om det er én person som står bak.

UNDERSØKER: Politiet er på stedet med flere patruljer. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

– Det aller verste som kan skje

FØLGER OPP: Kommunikasjonsdirektør i Deichman Jørn Johansen Foto: Erik Thallaug / Deichman

Kommunikasjonsdirektør i Deichman, Jørn Johansen, sier de må vurdere om de skal holde åpent de neste dagene og om de må skjerpe sikkerheten.

– I første omgang er det snakk om å ivareta liv og helse, og å sørge for at de som var til stede blir ivaretatt på en skikkelig måte, og selvfølgelig også den som er blitt utsatt for dette.

– Var det mange mennesker på biblioteket da det skjedde?

– Det var flere til stede.

Han er forferdet over det som har skjedd.

– Det at vold utøves på biblioteket er det aller, aller verste for oss. Det er noe vi tar på det største alvor, sier Johansen.