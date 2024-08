Lengst går SVs Kari Elisabeth Kaski. Stortingsrepresentanten fra Oslo sier at hun ble sjokkert da hun leste om planene hos NRK torsdag.

Men byrådets velsignelse vil Stor-Oslo Eiendom bygge 1.000 boliger langs Østre Aker vei.

Fire av ti leiligheter kan være ned mot 30 kvadratmeter.

– Jeg mener at det viser at byrådet har mista vettet fullstendig. Dette er et område som allerede har levekårsutfordringer. Det er små leiligheter, for mye trangboddhet. Vi er ikke interessert i enda mer, sier Kaski.

SVs stortingstopp bor selv på Veitvet, rett i nabolaget til byggeprosjektet Linderudløkka.

– Vi har alle gledet oss til utbyggingen på Linderud. Nå blir det et mareritt, sier hun.

TRANGBODD? Flere frykter at mange små leiligheter kan gi trangboddhet og dårlige boforhold. Foto: Nordic Office og Architecure/Landskaperiet/Stor-Oslo Eiendom / Olav Juven

Oslo-politiet kritisk

Også Oslo politidistrikt advarer mot trangboddhet, dårlige boforhold og høy gjennomtrekk i en kritisk høringsuttalelse.

Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H) sa torsdag at han ikke er enig i kritikken.

Fredag sier han at Kari Elisabeth Kaski tar for hardt i.

– Dette blir et godt boligområde med både små og store leiligheter – og fine uteområder, sier han.

GODT BOLIGOMRÅDE: James Stove Lorentzen (H) synes Kari Elisabeth Kaski tar for hardt i i sine uttalelser. Foto: Bård Nafstad

Her er fordelingen som byrådet anbefaler bystyret å gå inn for:

Inntil 40 prosent av leilighetene kan være fra 30 til 50 kvadratmeter.

Minst 30 prosent av leilighetene skal være over 80 kvadratmeter.

– Problemet er de små leilighetene i et område som allerede har for mange av dem, sier Kaski.

– Men er det ikke poeng å bygge leiligheter som folk faktisk har råd til?

– Helt klart. Derfor trenger vi en mer rettferdig boligpolitikk. Det må bli lettere å komme inn i boligmarkedet, og ikke minst ha råd til en leilighet med plass til å leve et liv i og ikke bare sove i, sier hun.

1000 BOLIGER: Boligprosjektet på Linderudløkka er det største så langt opp i Groruddalen på mange år. Foto: Nordic Office og Architecure/Landskaperiet/Stor-Oslo Eiendom / Olav Juven

– Behov for små leiligheter

James Stove Lorentzen kjøper heller ikke argumentet om at det er så mange små leiligheter i området.

Han viser til tall fra Oslo kommunes statistikkbank. De viser at det er flest 3-roms leiligheter i de to delbydelene Linderud og Veitvet.

Begge steder er det flere 4-roms enn 2-roms leiligheter.

Byutviklingsbyråden fastholder at det er stort behov for mindre leiligheter som unge mennesker har råd til å kjøpe.

Har sier at det ikke er størrelsen på leiligheten i seg selv som definerer trangboddhet, men hvor mange mennesker som bor der.

– Hvis en nyutdannet sykepleier kjøper en leilighet på 30 kvadratmeter og bor der alene, er ikke den personen trangbodd, sier han.

– Dårlig eksempel

Det syns Rødts Sofia Rana er et dårlig argument. Hun er partiets talsperson innen bolig og byutvikling i Oslo.

– At det kommer til å bo enslige sykepleiere i alle de små leilighetene er ikke realiteten. Det kommer til å være familier som flytter inn der også. Enslige mødre mer barn, for eksempel, fordi det er det eneste de har råd til.

KRITISK: Sofia Rana er Oslo Rødts talsperson innen bolig og byutvikling. Foto: Fouad Acharki / NRK

Hun deler politiets bekymring for konsekvensene av trangboddhet.

– Barn og tenåringer i disse familiene kommer til å oppholde seg ute. Er det ikke fritidstilbud i områdene heller, legger man opp til et problem, sier Sofia Rana.

Bjerke bydel positiv

Bydelspolitikerne er ikke like negative. Bydelsutvalget i bydel Bjerke støtter forslaget om flere små leiligheter.

De forutsetter at det lages gode nok fellesarealer og at boligene blir organisert som borettslag, ikke sameier.

Hensikten er å skape mer stabile bomiljøer.

ESPLANADEN: Det sentrale torget bak Siemensbygget har fått navnet Esplanaden. Foto: Nordic Office og Architecure/Landskaperiet/Stor-Oslo Eiendom / Olav Juven

Også James Stove Lorentzen anbefaler Stor-Oslo Eiendom å etablere borettslag for å hindre spekulasjon.

– Da må man bo i leiligheten. Med sameier kan man i teorien se for seg en veldig stor ansamling av utleieleiligheter. Det i seg selv er ikke negativt, men i enkelte deler av Oslo kan det være det, sier han.

Ja til borettslag

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom sier at de vil legge til rette for borettslag i størst mulig grad.

– Det er et stort prosjekt med flere byggetrinn og flere kvartaler, så vi tror kanskje det kan være en kombinasjon, sier han.

Oslo kommune har for øvrig ikke mulighet til å bestemme hvordan boliger skal være organisert, men kan komme med råd.