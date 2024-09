Folk som venter på å hente reisende på Oslo lufthavn, parkerer på rasteplassen eller langs E16 litt før flyplassen.

Det har skapt farlige situasjoner på motorveien.

Politiet har sagt at bilistene utsetter andre for fare for å spare noen småpenger i parkeringsavgift.

I juli ble rasteplassen stengt. Men folk har fortsatt å parkere der. De risikerer bot.

Noen ganger blir plassen full, så bilistene står langs motorveien. Det kan skape farlige situasjoner. Bilene på bildet står på venteplassen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Nå ønsker Avinor bygge en ny parkeringsplass, et annet sted.

Men den sier Statsforvalteren nei til.

Vil at flere skal reise kollektivt

De som driver flyplassen, Avinor, har planlagt å lage 140 nye parkeringsplasser.

Problemet er hvor p-plassene skal ligge: På et område som er regulert til kollektivterminal.

Derfor sier Statsforvalteren nei.

– Vi mener tiltaket er i strid med nasjonale og regionale mål om redusert klimagassutslipp og økt bruk av kollektivtransport, skriver Statsforvalteren i et brev til Ullensaker kommune.

Venteplassen eller rasteplassen er blitt stengt flere ganger, men mange parkerer der likevel. Da risikerer de bot. Bildet er fra sommeren 2023. Foto: Bård Nafstad / NRK

Kommunen har gitt Avinor dispensasjon fra reglene, men «dette kommer i konflikt med områdereguleringsplanens mål om å legge til rette for en høy kollektivandel for reisende ved flyplassen», skriver Statsforvalteren.

NRK har kontaktet Avinor. De svarer at de trenger litt tid til å sette seg inn i klagen og at de kan kommentere saken på mandag.

Nå skal Ullensaker kommune se på klagen fra Statsforvalteren. Hvis kommunen ikke tar klagen til følge, vil Kommunal- og distriktsdepartementet be en annen statsforvalter se på saken.