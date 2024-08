Saken oppsummert: Kristin Thoen har i flere år kjempet for hjelp til sin 10 år gamle sønn som har Aspergers syndrom og Tourettes syndrom.

Da hun fikk avslag om BPA (brukerstyrt personlig assistanse), klaget hun.

Statsforvalteren kritiserer Bærum kommune for grove feil i saksbehandlingen, inkludert brudd på Barnekonvensjonen og forvaltningsloven.

Statsforvalteren har opphevet Bærums avslag om BPA og sendt saken tilbake til kommunen for ny behandling.

Bærum kommune har fått en frist på fire uker for å komme med et nytt vedtak.

Bærum kommune har fått en frist på fire uker for å komme med et nytt vedtak.

Kommunen sier at de tar kritikken på alvor og at de vil gjennomgå den grundig.

– Jeg syns det er helt vilt. Jeg tror jo nesten ikke selv på at det er mulig. Det er som å være i en film. En skrekkfilm.

Slik beskriver Kristin Thoen det, når hun nå har fått vedtaket fra Statsforvalteren etter det hun har stått i.

De har behandlet klagesaken hennes, etter at hun fikk avslag om BPA fra Bærum kommune.

Og fant en rekke feil i saksbehandlingen.

– Det er utrolig at det skal gå an, sier Kristin.

Brudd på Barnekonvensjonen

NRK har tidligere fortalt om kampen hennes for å få hjelp til den 10 år gamle sønnen sin.

Han har Aspergers syndrom og Tourettes syndrom.

Hun følte seg motarbeidet av kommunen, og beskrev det som endeløs kamp.

Nå har Statsforvalteren kommet med flengende kritikk av måten kommunen har behandlet saken på.

I klagene sine har Kristin pekt på at Bærum ikke har tatt hensyn til hva som er best for sønnen hennes.

Og hun får støtte.

Ifølge FNs barnekonvensjon skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Kommunen har ikke gjort en tilstrekkelig vurdering av barnets beste. Statsforvalteren

– Jeg synes dette er opprørende, sier Kristin.

Hun har også vært skuffet over tilbudet hun har fått om avlastning fra kommunen.

Selv har hun ment at sønnen har behov for en-til-en-oppfølging. Men i stedet har hun fått tilbud om litt avlasting på institusjon der han er i gruppe med andre, eldre barn.

Kristin har ment at sønnen blir sykere av å være der.

– Vi kan ikke se at kommunen har tatt stilling til eller hvorfor det er til guttens beste å være på avlastning i institusjon kontra for eksempel avlastning organisert som BPA, skriver Statsforvalteren i vedtaket sitt.

Den 10 år gamle gutten liker å bygge Lego. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Ikke blitt hørt

Kristin har heller ikke opplevd at sønnen hennes er blitt hørt.

Ifølge Barnekonvensjonen har barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem.

Dette kan også skje gjennom for eksempel en mor.

Og det er en del av grunnlaget for vurderingen av barnets beste.

– Vi kan heller ikke se at kommunen har hørt gutten direkte i denne saken. Statsforvalteren

– Det er alvorlig og utrolig at det skal gå an, sier Kristin.

Statsforvalteren mener blant annet også at kommunen ikke har gjort en god nok jobb med å kartlegge hvor mye hjelp Kristin må gi sønnen sin i hverdagen.

– Denne mangelen er etter vårt syn alvorlig. Statsforvalteren

Det er brudd på den såkalte forvaltningsloven.

Statsforvalteren mener det er grunn til å regne med at feilene Bærum har begått, kan ha ført til avslaget Kristin fikk.

Her svarer Bærum kommune på kritikken.

– En lettelse

I utgangspunktet skulle Statsforvalteren vurdere om vilkårene for BPA er oppfylt.

Men i Kristins sak har de vært nødt til å vurdere om kommunen har fulgt saksbehandlingsreglene.

– Statsforvalteren belyser såpass mange feil i saksbehandlingen at det faktisk ikke har vært mulig for dem å vurdere retten til BPA. Og det er ganske grovt, sier hun.

Men Kristin er lettet.

– Det er en lettelse å få det svart på hvitt fra Statsforvalter at kommunen her har gjort grove feil. Da er det ikke bare i min opplevelse.

Hun mener bruddene på Barnekonvensjonen er alvorlige – det handler om brudd på menneskerettigheter.

– Man skulle jo ikke tro at det skulle være et problem her vi bor. Men det er det.

Kristin Thoen har mange papirer om saken sin. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Stiller krav til Bærum

Statsforvalteren har nå opphevet Bærums avslag om BPA og sendt saken tilbake til kommunen for ny behandling.

Statsforvalteren stiller krav til Bærum kommune Kommunen må gjøre en faktisk vurdering av hva som er til guttens beste og gi ham anledning til å uttale seg om saken. Kartlegge, vurdere og tidfeste behovet han har for hjelp. Kartlegge, vurdere og tidfeste omsorgsoppgavene moren har. (Målt i timer pr. døgn eller uke) og hva av dette som anses som særlig tyngende, og omfanget (tidfesting) av det særlig tyngende omsorgsarbeidet. Deretter må kommunen vurdere hvilke helse- og omsorgstjenester som dekker bistandsbehovet med en forsvarlig standard.

Kommunen har fått en frist på fire uker for å komme med et nytt vedtak.

Bærum kommune sier de vil gå grundig gjennom kritikken de har fått.

– Vi tar dette på alvor. Barns rettigheter skal være hørt, sier kommunikasjonssjef Richard Kongsteien.

Og han innrømmer at feil på saksbehandlingsreglene kan føre til at en avgjørelse ikke blir riktig.

– I denne saken vil det innebære at det må foretas en ny og grundigere kartlegging av saken før nytt vedtak fattes, sier Kongsteien.

Dette er ikke første gang tildelingskontoret i Bærum kommune blir kritisert.

Tidligere i år sendte Løvemammaenes hjelpetjeneste et elleve sider langt varsel til kontrollutvalget i kommunen.

Granskingen avdekket systemsvikt.

Ifølge Bærum kommune har de har satt i gang et omfattende arbeid for å følge opp dette.

Rykker tilbake til start

Etter Statsforvalterens vedtak opplever Kristin å rykke litt tilbake til start.

Kristin Thoen har drømmer for fremtiden. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Nå håper hun at kommunen skal gjøre ting riktig.

– At de lytter til sønnen min og meg, gjennom meg. Og selvfølgelig så håper jeg på at de kommer med et vedtak om BPA.