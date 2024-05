– Den ene bussen hadde et løst gulv. Gulvet ga etter, og russen står og hopper inn i bussene. Så der ville du endt med å komme under bussen hvis vi ikke hadde stoppa dette i tide.

Det forteller Bjørn Uno Rogneby. Han er kontrolleder i Statens vegvesen på Romerike.

Natt til tirsdag kontrollerte vegvesenet sju russebusser på Jessheim i Akershus.

Resultatet var nedslående.

Av sju busser var det feil på fem: Ekspander/minimer faktaboks En buss dro et stort strømaggregat. Her var hengerfestet løst og hengeren hadde dårlig brems. Bussen fikk bruksforbud.

En buss dro en henger som manglet brems. Bruksforbud.

En buss hadde strømkabler fra aggregat inn i bussen uten isolasjon. Bruksforbud.

En buss fikk kontrollseddel for store rustskader.

En buss fikk bruksforbud på grunn av store rustskader i gulv. Her var det fare for å falle gjennom gulvet. Føreren ble også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, skriver vegvesenet i oppsummeringen.

I bussen med det rustne gulvet var det nærmere tretti russ, ifølge Rogneby.

– Den eldste bussen var fra noen og 70, sier Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen etter kontrollen på Jessheim i Akershus. Foto: NRK

– Jeg mener det var 26 eller 27 da vi stoppa den, sier han.

– I ytterste konsekvens, hva kunne ha skjedd her?

– Du kan jo ramle gjennom gulvet, og da detter du ned på bakken under.

– Kunne det ha skjedd i fart på motorveien?

– Det kan skje. Vi ser jo mye eksempler på dårlige russebusser. Og jeg har også hørt om folk som har falt gjennom gulv. Så det skjer.

– Sykt skummelt

Romerikes Blad har vært i kontakt med noen av medlemmene på russebussen.

– Det er skummelt å vite at vi har kjørt med en buss der man kan risikere å falle igjennom, sier et av medlemmene til avisa.

På spørsmålet om hvordan det er å vite at gulvet kunne røket når som helst, svarer en annen russ.

– Det er sykt skummelt. Vi hadde planer om å ha foreldrerulling, og hvis det hadde skjedd noe med mamma vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Tanken på alle man har hatt med og at det ikke har vært trygt.

Romerikes Blad skriver at de kjenner identiteten til russebussen og at de ikke ønsker å stille med navn og bilde.

Gulvet på russebussen var rustet tvers gjennom. Bildet er tatt under bussen. Foto: Statens vegvesen / Statens vegvesen

Ble plutselig rusleruss

De fleste russebussene var fra Oslo, Asker og Bærum, ifølge Rogneby.

Han tror de var på vei til McDonald's for å spise frokost etter en lang natts rulling.

Etter kontrollen måtte russen ta beina fatt, men de var likevel lettet, sier han.

Russen fikk nemlig selv se under bussen hvor dårlig det sto til.

– De var kjempefornøyd, for vi hadde de med under og viste de hvordan dette var. Og de var veldig fornøyd med at de var stoppa i kontroll og at vi hadde avdekka det, sier Rogneby.

– Hvem er ansvarlig for at kjøretøyet er i kjørbar stand?

– Sjåføren har et ansvar her, eieren har et ansvar. Den bussen var EU-godkjent i februar. Der har verkstedet et ansvar.

Nå vil Statens vegvesen kontakte avdelingen som kontrollerer de som gjennomfører EU-kontroll.