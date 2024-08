– Det henger jo ikke på greip, utbryter Sissel Jentoft ved Universitetet i Oslo.

Hun er en av forskerne som lenge har krevd at staten må legge begrensninger på fisket i Oslofjorden.

Torsken der er nærmest er borte og forskerne har advart om at fjordens økosystem kan klappe helt sammen.

Lytter ikke til rådene

Tråleforbud og nullfiske-soner er blant tiltakene som forskerne har bedt om.

Men staten har ikke lyttet til rådene.

Derimot betaler regjeringen nå trålerne ekstra gjennom å gi dem diesel-støtte.

– Det er jo ganske forbausende for meg, sier Jentoft.

UiO-forsker Sissel Jentoft mener det er vanskelig å skjønne at Staten betaler støtte til mer tråling i Oslofjorden, når forskere som henne selv har bedt om stopp i dette fisket. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Med tanke på de rådene vi har gitt opptil flere ganger, så henger det jo ikke på greip at vi foreslår totalt fiskeforbud, og så gis det støtte til fortsette å fiske, sier hun.

Forskerne mener bunntrålingen ødelegger sjøbunnen og dermed leveområdene for fisken.

Reketrålerne derimot har avvist at deres tråling skader sjøbunnen.

Lite reker for fiskerne

Drivstoff-støtten til trålerne ble opprettet i fjor. Så ble den økt i år.

Fiskerne får nå 4.50 øre for hver liter diesel de bruker.

Bakgrunnen for støtten er at det er lite reker i Nordsjøen og Skagerak, herunder Oslofjorden.

Det har blitt mindre reker for fiskerne å fiske på. Det gjør at staten har etablert en økonomisk støtteordning. Foto: Even Moland / Havforskningsinstituttet

Kvotene som kystrekefiskerne får ta opp skrumper inn og drivstoffet er dyrt.

Bestanden av reker er så vidt over et kritisk lavt nivå, ifølge det internasjonale rådet for havforskning (ICES).

At fiskerne sliter med å få driften til å gå rundt, var begrunnelsen for at regjeringen økte støtten i juni.

Ønsker annen type støtte

Forsker Sissel Jentoft har stor forståelse for at regjeringen vil hjelpe fiskerne som sliter i vanskelige tider.

Men hun setter et stort spørsmålstegn ved ordningen som oppmuntrer til å fiske mer i Oslofjorden.

Det har blitt færre reker å fange for norske kystrekefiskere. Hovedvekten av flåten ligger sør i landet. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Hvorfor kan ikke fiskerinæringa få støtte på en annen måte? Må de ut og fiske, må de ut og tråle, spør hun.

NRK har bedt fiskeriministeren om svar på dette.

I svaret som kommer i form av en e-post fra statssekretær Kristina Hansen, blir ikke spørsmålet direkte besvart.

Hun poengterer at støtten gis til kystrekefiskere i hele landet, og at bare en del av dem fisker i Oslofjorden.

– Vi er opptatt av å sikre trygge arbeidsplasser, støtte en lokal næring med lang tradisjon og opprettholde leveranser av fersk og lokal sjømat.

Statssekretæren legger til at:

– Kystreketrålerne i Oslofjorden arbeider kontinuerlig med å utvikle redskap og bedre seleksjonen i fisket og redusere bifangst, og er svært engasjert i arbeidet for fjorden.

Statssekretær Kristina Hansen i Fiskeridepartementet er opptatt av arbeidsplasser og lokal sjømat. Foto: Bror Kvammen Bjerke / NRK

Uklart hva Stortinget vil

Før sommeren brakte MDG forskernes forslag om nullfiskeområder i Oslofjorden inn for Stortinget. Men bare et mindretall av politikerne støttet dette.

Flere partier opplyste at de ønsket å avvente råd de skulle få fra Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet før de ville ta stilling til dette.

Nå er disse rådene klare. Større begrensninger på fisket er ett av tre alternativer.

Statssekretær Kristina Hansen i Fiskeridepartementet skriver at det nå pågår et arbeid med å vurdere disse rådene, og hvordan fiskeriforvaltningen best kan bidra inn i arbeidet med å styrke fjorden.