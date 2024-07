Stakk av etter bilulykke i Oslo

Politiet skriver på X at de har rykket ut til Haugerud etter melding om en trafikkulykke mellom to biler.

– Samtlige i de to bilene har stukket fra stedet.

Ifølge vitner skal flere personer maskert seg da de løp fra stedet. Et av vitne mente at de har sett et våpen, men dette foreløpig ikke bekreftet.

Ut i fra det vitner forklarer kan det se ut som dette ikke var en tilfeldig trafikkulykke.

Det er ikke meldt om personskade og det er ikke fare for andre i området.

Politiet søker nå aktivt etter de involverte.