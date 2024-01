Sørgegudstjeneste etter Nes-drapene

Nes kommune åpnet dørene til Ingeborgrud kirke søndag ettermiddag for alle som ville minnes de avdøde.

Mange personer hadde møtt opp i kirken, i tillegg til representanter fra kommunen, kirken i Nes og menighetsrådet.

– Så alvorlig hendelse setter dype spor i et lite samfunn. Midt i alt det vonde er vi glade for at Nes-samfunnet bistår de som trenger det, sa ordfører Tove Nyhus under sørgegudstjenesten.

Ordfører i Nes kommune, Tove Nyhus talte under sørgegudstjenesten. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

I salen ble det også leste opp et brev fra familien. Det var sokneprest Anniken Urianstad som leste opp brevet.

– Vi ønsker å si en stor takk, for måten de har møtt oss nærmeste pårørende på. Men også for at det legges til rette for å ivareta alle andre. Ikke minst en stor takk til politi, helse, brann og redning for innsatsen.

Gymsalen i Skogbygda skole holdes også åpen som et ekstra samlingssted etter gudstjenesten.

Yngste offer var ti måneder

Tirsdag denne uken ble fire personer funnet døde i en røykfylt bolig i Skogbygda i Nes kommune.

Politiet mener at en far drepte sine to døtre og barnebarnet sitt før han tok sitt eget liv.

Barnebarnet var ei jente på ti måneder. Mor til babyen var en kvinne på 30 år. Den andre drepte er kvinnens søster som var 24 år gammel.

Den siktede mannen var 65 år gammel. Han er siktet for drap på barnebarnet og sine to døtre.

Den drepte 24 år gamle kvinnen bodde der sammen med foreldrene. Den eldste søsteren hadde flyttet hjemmefra.

Kvinnen som er moren og bestemoren til de drepte ønsker ikke å si noe om saken nå.

Innbyggerne i Nes kommune har tent lys for ofrene. Foto: Christian Breidlid / NRK

Døde av skuddskader

I en pressekonferanse på torsdag, fortalte politiet at alle fire døde av skuddskader.

– Alle de tre er drept, dødsårsaken er skudd. Skuddskader er også gjeldende for den avdøde mannen. Det sa sier politiinspektør Grete Lien Metlid under pressekonferansen.

Politiet har også funnet skytevåpen på adressen, men sier at det er for tidlig å si om dette er drapsvåpenet.