Snø skaper fortsatt togtrøbbel på Østlandet

Mye snø i skinnegangen skaper fortsatt forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Østlandet.

– Vi jobber med å rydde sporet, men vet ikke hvor lang tid dette vil ta, skriver Bane Nor på sine nettsider torsdag ettermiddag.

En oversikt på Bane Nors nettsider viser at nær sagt alle linjer som går gjennom Oslo S, er påvirket. Bane Nor ber reisende sjekke togselskapenes nettsider for detaljer om hver enkelt reise.

– Flere avganger, spesielt i rush, er innstilt. Du må også regne med forsinkelser, skriver Vy.

Også Flytoget og Go-Ahead melder om forsinkelser og innstillinger.

– Det vil ikke bli satt opp alternativ transport med mindre annen informasjon blir gitt her, skriver Go-Ahead.