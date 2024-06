En mann i begynnelsen av 30-årene er pågrepet etter at det ble avfyrt skudd i Storgata.

– På vedkommende ble det funnet en revolver. Den er det tatt beslag i, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Det skal ikke være noen skadde, men politiet utelukker ikke at det kan være skutt mot en person.

Flere patruljer rykket ut etter hendelsen. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

Kjenning av politiet

Første melding til politiet kom fra et vitne i Storgata.

Hun meldte om at hun hadde akkurat observert og hørt et skudd bli avfyrt i området Storgata, like ved Brugata, sier Pedersen.

– Det er noe vi har fokus på stedet nå med vitneavhør og undersøkelser vi gjør på stedet, sier Pedersen.

Innsatsleder på stedet, Erik Hestvik. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

Innsatsleder Erik Hestvik bekrefter at den pågrepne mannen er en kjenning av politiet, men har ikke opplysninger om vedkommende er tilknyttet noe miljø.

– Vi jobber med å finne ut av foranledningen, sier han.

– Vi ser naturligvis meget alvorlig på at det blir avfyrt skudd i det offentlige rom.