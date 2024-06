Signalfeil skaper togtrøbbel i Oslo

Det har oppstått en signalfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret.

Det fører til forsinkelser i togtrafikken på både Drammenbanen og Askerbanen lørdag ettermiddag.

– Situsjonen er forløpig ganske uavklart. Vi krysser fingene for at dette ikke er langvarig, sier pressevakt i Bane Nor.

De jobber med å avklare i feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.