SAS kansellerer flere flyginger

SAS kansellerer flere flyginger fra Oslo lufthavn til blant annet Malaga, Tenerife og Gran Canaria på grunn av tekniske inspeksjoner.

– Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører, ikke minst at det skjer nå i påsken når mange av våre passasjerer skal på ferie, skriver pressesjef Tonje Sund i SAS i en e-post til VG.

Årsaken er at en såkalt komponent på noen av flyene må inspiseres, noe som gjør at de må settes på pause.

Pressesjefen opplyser at SAS jobber for å begrense konsekvensene for deres reisende ved å gjennomføre inspeksjonen så snart som mulig og ombooke passasjerer på andre flyreiser.

(NTB)