Fra tirsdag morgen er det ventet ned mot 20 kuldegrader i Oslo og Akershus. Nå har Ruter kommet med en plan for å forhindre busskaos.

– Vi har hatt et godt samarbeid med operatørene våre de siste dagene og sammen utarbeidet en plan for å gi et forutsigbart tilbud til befolkningen i Oslo og Akershus, sier administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.

De siste ukene har det vært busskaos i Oslo. Kulden førte til ladetrøbbel for elbussene i hovedstaden, som igjen førte mange innstillinger og forsinkelser.

Les også Nær 6000 innstilte bussavganger: – Unnskyld, Oslo

Færre avganger og flere busstyper

For å forhindre at det blir busskaos i Oslo legger Ruter opp til et kontrollert redusert tilbud, skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette betyr i praksis at høyfrekvente linjer får noe færre avganger gjennom dagen, men vil fremdeles kjøre med høy frekvens både i morgen- og ettermiddagsrush, skriver Ruter.

Selv om Ruter kutter i antall avganger på flere av linjene, skal ikke morgen- og ettermiddagsrushet påvirkes.

– Vi tror at på denne måten vil vi gi et forutsigbart og robust tilbud, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen til NRK.

Dermed får elbussene ladet gjennom dagen. Det er ladingen av elbussene som har ført til mange innstillinger og forsinkelser de siste ukene.

ELBUSS: Lading av elbusser har de siste ukene ført til busskaos i hovedstaden. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Vi tar i bruk alle tilgjengelige busser, som gassbusser og dieselbusser i tillegg til vår elektriske vognpark, sier administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen.