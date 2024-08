– Det er ikke bekreftet at det er åpne flammer, men det er mye svart røyk. Så et eller annet sted så brenner det.

Det sier vaktkommandør i Oslo Brann- og redningsetat, Eirik Fredriksen.

Det pågår evakuering og det er ikke meldt om noen skadde eller savna.

Var arbeidere på taket

– Det var en del arbeidere på taket hvor det er røykutvikling, men de har vi kontroll på nå, sier Fredriksen.

Ifølge politiet pågår det arbeid på taket, og brannen er i det samme området på taket som der arbeidet skjer.

Politiet skal undersøke om arbeidet kan være en årsak til brannen, melder de på X.

Hittil er omtrent 60 kunder på senteret evakuert.

– Det blir noe trafikkregulering i området.

– Vi er godt i gang med slokningsarbeidet. Det brenner godt på taket, skriver brannvesenet på X. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Brannvesenet har sendt ut mange enheter til brannen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lukk dører, vinduer og ventiler

– Det er svart røyk som driver mot Holmenkollen, sier vaktkommandør Fredriksen.

Han anbefaler alle i nærheten om å lukke dører, vinduer og ventiler.

– Søk vekk fra områder som eksponeres for røyk. I tillegg ber vi om at skuelystne holder seg unna slik at nødetatene får jobbe i fred.