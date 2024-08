Robotbudene inntar gatene – redd for at det vil føre til ulykker

Saken oppsummert: Foodora Norge tester ut matlevering med roboter på Fornebu i Bærum.

Norges Blindeforbund og Trygg Trafikk uttrykker bekymring for denne nye leveringsmetoden. De mener den kan skape hindringer og potensielle farer for synshemmede og rullestolbrukere.

Trygg Trafikk frykter også at fotgjengere og syklister kan krasje i robotene.

Foodora understreker at sikkerhet er deres førsteprioritet og at de vil sørge for at alle føler seg komfortable med robotlevering.

Selskapet har ingen planer om å nedbemanne, og mener at roboter og mennesker kan samarbeide om levering i fremtiden.



Neste gang du bestiller mat fra Foodora, kan det hende at den blir levert av en rosa matboks på seks hjul.

– Vi tror jo at roboter er fremtiden, og i hvert fall en del av fremtiden.

Det sier administrerende direktør i Foodora Norge, Prashant Søegaard.

De vil nå teste matlevering med robot på Fornebu i Bærum.

Hvis alt går etter planen kan de rosa matboksene ta seg av hjemleveringen i flere norske byer i fremtiden.

Men ikke alle jubler over at robotene inntar fortauene.

STOLT: Administrerende direktør i Foodora, Prashant Søegaard, viser frem deres nyeste bud. Foto: Fouad Acharki / NRK

– F olk vegrer seg for å gå ut

Forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje Andre Olsen, synes ikke noe om at Statens vegvesen har gitt Foodora lov til å teste ut den nye løsningen.

– De tar ikke hensyn til at vi ikke ser. De tar heller ikke hensyn til at det er smalt på fortauene.

Ifølge vdelingsdirektør i Statens vegvesen Gry Horne Johansen har de tar hensyn til blinde, svaksynte og rullestolbrukere i denne saken.

Hun mener det er verdifult å teste ut ny teknologi på veiene.

– På lengre sikt kan man redusere antall store kjøretøy i bybildet og heller erstatte disse med mindre kjøretøy, slik som denne roboten, skriver Johansen i en epost.

Robotene er utstyrt med sensorer som gjør at de stopper hvis det er et hinder i veien. Likevel er Olsen redd for at de vil føre til ulykker.

HENSYNSLØST: Forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje Andre Olsen, mener myndighetene ikke tar hensyn til blinde når de tillater Foodora å teste ut leveringsroboten. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi er også bekymra for at hindringer gjør at folk vegrer seg for å gå ut.

Olsen forteller at pakkelevering med roboter har blitt testet ut tidligere.

Ifølge ham endte en synshemmet person med å havne i grøfta og bli lettere skadet.

– Vi kan ikke ha det sånn i dette landet at det skal være farlig å gå på fortauet, slår Olsen fast.

Frykter stygge ulykker

Trygg Trafikk tror også at disse robotene vil føre til problemer til folk som er synshemmet eller sitter i rullestol.

– De kan både ha problemer med å se den, og også ha problemer med å bevege seg rundt roboten.

Det sier pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Han frykter også at fotgjengere og ikke minst syklister skal krasje i robotene.

– Hvis du kommer med litt hastighet på en sykkel, så kan man bli alvorlig skadet. Det ønsker vi selvfølgelig ikke.

RISIKO: Pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, er redd for at robotene kan føre til stygge ulykker. Foto: Bård Nafstad / NRK

Trygg Trafikk vil følge nøye med på testene på Fornebu.

Steen forteller at det fort kan bli problemer hvis det blir mange roboter på fortauene.

– Vi så det da elsparkesyklene kom. Da måtte til slutt Oslo kommune sette et tak på antall elsparkesykler, fordi det skapte så mye kaos på veiene.

Sikkerhet er førsteprioritet

Foodora-sjefen er mer optimistisk enn Trygg Trafikk og Blindeforbundet.

Men Søegaard understreker at sikkerhet er førsteprioritet.

– Vi vil passe på at alle føler seg komfortable med dette.

Det er derfor selskapet først tester det nye Foodora-budet på Fornebu.

Her er det brede fortau som har plass til både robot og personer som bruker rullestol.

MAT Å FÅ: Robotene har sensorer som gjør at de stopper hvis det møter på et hinder. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Hvis fortauet er trangt, så er det antakeligvis ikke beste stedet å bruke den teknologien på.

Søegaard forteller at enkelte plasser kan det være aktuelt å både bruke robot og mennesker for å levere mat.

Det er med andre ord ingen grunn til å frykte at robotene vil ta over jobbene til de rosa budene, ifølge Foodora-sjefen.

– Vi vokser raskere enn vi noen gang har gjort, så det er ingen planer om å nedbemanne.