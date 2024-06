Det bekrefter familiens talsperson Kåre Løvstakken til NRK. Han presiserer at dette ikke betyr at hun er våknet fra koma, men at hun puster selv, uten respirator, og at hun har beveget armer og bein.

– Det er mye igjen for å si at hun er våken. Det vi vet nå er at her er det ressurser til rehabilitering, men det er en lang vei fremover før vet hvordan dette går, sier han.

Løvstakken, som også er lege, forteller at dette er svært gode nyheter.

– Sammenlignet med hvordan det så ut for bare noen dager siden så er dette veldig bra.

Han sier at Rusthen har lang tid med rehabilitering foran seg.

– Mia er tøff. Hun har god muskulatur og hun har alle forutsetninger for å lykkes med den rehabiliteringen, sier Løvstakken.

Kåre Løvstakken er familien til Mia Rusthens familie sin talsperson. Han kjenner dem fra racingmiljøet og jobber som lege. Foto: Kåre Løvstakken / Privat

Fløyet hjem til Norge

I januar skrev NRK om at Rusthen var plukka ut til å delta i VM i roadracing. For første gang var det oppretta kvinneklasse.

– Dette har jeg jobba for siden jeg var 18 år, sa Rusthen da.

Som 18-åring ble hun nemlig håndplukka til Yamahas roadracing-lag. Som eneste jente. Og fra start var drømmen VM.

Fartstalentet Mia Rusthen (22) fikk delta i den første kvinneklassen noensinne i roadracing-VM. Her fra et tidligere løp. Foto: Damon Teerink

Men under mesterskapet gikk det altså galt. Hun kolliderte sju runder før slutt i VM-løpet.

Under kollisjonen pådro hun seg en hodeskade. Den ble hun operert for kort tid senere. Siden har hun ligget i koma.

Søndag kveld kom Rusthen hjem til Norge. Hun har siden det vært innlagt ved nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Løvstakken sier det lenge var usikkert om hun kom til å overleve.

– Det å se at hun nå kan puste selv og kan bevege på armer og bein. Det er et stort fremskritt fra å ligge bevisstløst og ikke vite om hun kommer til å våkne.

Forsøkt svindlet

Tirsdag formiddag skrev søsteren til Mia Rusthen skrev et Facebook-innlegg og advarte de som følger motorsyklisten på Instagram om svindelforsøk.

I innlegget som er delt på fansiden til Rusthen, skriver søsteren at noen utgir seg for å være både Mia og henne. Og at de ber om penger for å hjelpe Mia.

Flere i kommentarfeltet til dette innlegge skriver at de har rapportert kontoen. Foto: Skjermdump / Facebook

– De er dypt sjokkert over at noen kan finne på noe så usselt som å tjene penger på andres tragedie, sier Løvstakken.

Han legger til at familien synes det er veldig ubehagelig. De har ifølge ham vurdert å anmelde svindelforsøket, men har foreløpig valgt å ikke gjøre det.

– De har gitt beskjed til alle i miljøet som kunne tenke seg å støtte en slik sak at dette er ikke deres utspill og at de ikke må sende noe penger.

PRESISERING: En tidligere versjon av denne saken kunne gi inntrykk av at Rusthen var våknet fra koma, det riktige er at hun kan kan puste selv og er i bedring. NRK har klargjort dette i teksten og fjernet et sitat som kunne gi et feil inntrykk. I tillegg er det lagt inn et nytt sitat fra familiens talsperson som tydeligere beskriver Rusthens tilstand.