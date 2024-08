Retten ville løslate drapssiktet 16-åring

Den 16 år gamle gutten er siktet for en rekke kriminelle forhold:

Blant annet ett drapsforsøk, trusler, grov kroppsskade, vold mot politiet og brudd på besøksforbud.

Drapsforsøket skjedde i februar.

Da var 16-åringen involvert i en knivstikking på Grønland i Oslo hvor en mann i slutten av tenårene ble alvorlig skadet.

Da ble gutten varetektsfengslet i én uke.

Men fire måneder senere var han igjen involvert i en svært alvorlig hendelse.

Politiet var samlet ved åstedet på Grønland den 6. februar i år etter en knivstikking. Den nå 16 år gamle gutten er siktet for drapsforsøk etter hendelsen. Foto: Javad Parsa / NTB

Beskytte samfunnet og gutten selv

I midten av juni var 16-åringen med på å knivstikke en mann i 20-årene under en slåsskamp på Grønland, ifølge siktelsen.

For dette er han siktet for grov kroppsskade.

Guttens forsvarer, Hilde Marie Ims, opplyser til NRK at gutten ikke erkjenner noen av punktene i den omfattende siktelsen.

Politiet fryktet nå at gutten ville begå kriminalitet igjen hvis han ikke ble sittende i varetekt.

– Det er ikke bare nødvendig for samfunnet, men også for han selv. For å hindre han i å begå ny kriminalitet, sier politiadvokat Hanna Kaplon.

Politiadvokat Hanna Kaplon sier det er nødvendig å varetektsfengsle 16-åringen fordi han har begått gjentatt kriminalitet. Foto: Nadir Alam / NRK

Barn i fengsel med voksne

– Vi ser at det er nødvendig i flere og flere saker at vi varetektsfengsler barn, sier politiadvokaten.

Men da politiet i begynnelsen av august ønsket å gjøre nettopp dette, sa Oslo tingrett nei.

Begge parter var enige om risikoen for at tenåringsgutten skulle begå nye lovbrudd var stor.

Men det fantes ingen ledige fengselsplasser for barn og ungdom.

Derfor ville tingretten slippe fri 16-åringen, mot at han ble ilagt meldeplikt.

Retten ønsket ikke at gutten skulle sitte i varetekt sammen med andre, voksne kriminelle. De mente at det ville være en stor belastning for gutten.

Da satte politiet ned foten, og anket saken til lagmannsretten.

– Uheldig praksis

Hilde Marie Ims som er forsvarer for gutten synes det er uheldig at det blir brukt plasser i voksenfengsel for å fengsle barn.

– Og det er ikke bare for dager, men det finnes eksempler hvor barn har sittet over lengre tid sammen med voksne. Det er en svært uheldig praksis som det bør settes en stopper for.

Ims etterlyser andre tiltak for barn og unge.

Hun ønsker ikke å si hva som kunne ha vært gjort for denne gutten spesifikt, men for barn generelt:

– Det mangler ressurser hos forebyggende enheter i politiet. Det kan være at barnevernet ikke har gjort hva som er påkrevd overfor sårbar ungdom. Videre kan det være ulike tiltak som eksempelvis meldeplikt, som kunne vært benyttet.

Hilde Marie Ims har opp gjennom årene representert flere barn som har måtte sitte i fengsel, i korte og lange perioder. Foto: André Bendixen / NRK

Kun ti ungdomsplasser for hele landet

– Politiet ønsker ikke å holde barn i voksenfengsel, men med det kriminalitetsbildet vi ser nå, så er det noen ganger nødvendig, sier politiadvokat Kaplon.

Terskelen for å sette barn i varetekt er veldig høy. Det skal være såkalt «tvingende nødvendig».

– Vi har ti varetektsfengslingsplasser som skal dekke hele Norge. Det opplever vi at ikke er tilstrekkelig.

Problemet er ikke nytt.

Som NRK skrev tidligere i sommer, slippes varetektsfanger fri på grunn av plassmangel.

Det har skjedd flere ganger at kriminelle gjengangere under 18 år blir løslatt fra varetekt fordi det mangler fengselsplasser for ungdom.

Dette kan få alvorlige konsekvenser.

– Etterforskningen kan spoleres, eller så er risikoen for ny kriminalitet så høy at vi ikke klarer å utføre samfunnsoppdraget vårt, sier Kaplon.

Hvis et barn først må i varetekt, så er ungdomsfengsel det beste tilbudet.

De er tilrettelagt på en helt annen måte enn fengsel for voksne.

– Det handler om antall ansatte på jobb, tilgang på helsehjelp, skole, psykolog og miljøarbeidere.

Må være i fengsel

Politiet anket som tidligere nevnt saken til lagmannsretten.

Der fikk de medhold.

Lagmannsretten sa ja til at gutten kunne sitte i varetekt sammen med voksne kriminelle.

I kjennelsen står det:

«De straffbare handlingene det er fare for at siktede vil gjøre seg skyldig i, er så alvorlige, at lagmannsretten mener at dette hensynet må tillegges stor vekt i denne saken».

Men i siste liten ble det gjort endringer.

Det ble likevel funnet en plass til 16-åringen i Eidsberg voksenfengsel. Nå er han overført dit.

Der skal han være i hvert fall frem til 15. august.