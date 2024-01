- Etterlønn er ment å sikre politikere som ikke har en jobb å gå tilbake til etter endt tjeneste.

- Vestby kommune har en regel som tillater ordførere å motta etterlønn og lønn samtidig.

- Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener ordningen er ulovlig, da kommuneloven sier at rett til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt.

- Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) benekter at det har vært hensikten med regelen å tillate dobbel betaling, og avviser at det har skjedd.

- Politikere fra opposisjonen reagerer på regelen og vil ta saken opp i kommunestyret.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.