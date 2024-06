Det var en mann i 70 årene som omkom i ulykken.

Føreren av cabincruiseren, en mann i 50-årene, er siktet i saken. Han er siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død.

Mandag formiddag har politiet kommet med en oppdatering etter ulykken.

De skriver at det jobbes videre med vitneavhør. Per nå har de ikke informasjon om at det er har vært vitner til selve hendelsen.

Det er heller ikke video at hendelsen.

Hovedredningssentralen, politiet og brannvesenet er blant nødetatene som rykket på stedet. Foto: Vekst media

Søndag ble det også tatt blodprøver og utåndingsprøver av den siktede.

I pressemeldingen mandag, skriver politiet at det ikke er mistanke om rus i bildet under kollisjonen.

– Politiet vil også gå gjennom det elektroniske utstyret i cabincruiseren. Det er per nå ikke tatt stilling til om seilbåten skal heves, skriver de videre.

Båtulykke i Asker Du trenger javascript for å se video.

Vitne: – Det er forferdelig

Lasse Thorbjørnsen ble vitne til mye av det som skjedde i ettertid av selve ulykken.

Han vasket sin egen båt da han så ambulanse og brannvesen komme inn i båthavnen.

Vitne Lasse Thorbjørnsen ble vitne til mye av det som skjedde i ettertid av selve ulykken. Foto: Peter Svaar / NRK

– Det er forferdelige greier. «Løft blikket», sier vi bestandig. Dette er noe som egentlig ikke skal skje. Vi må passe på hverandre på fjorden, sier han.

Han sier ulykken går inn på ham og de andre i båtmiljøet.

– Jeg håper dette kan være med på å få folk til å forstå at det er store krefter. En stor båt veier fort 20 tonn, da bør man ikke ha stor fart. Man må tenke sikkerhet i alt man gjør, sier han.

Verken brannvesenet eller politiet har foreløpig noen formening om hva årsaken til ulykken er.