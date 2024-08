I åtte uker har aksjonister stoppet trær fra å bli felt på Gaustad i Oslo. Det skjer i forbindelse med byggingen av det nye Rikshospitalet.

Mandag formiddag begynte politiet å sperre av området der trærne skal felles.

I alt elleve personer som var innenfor sperringene ble bortvist. Tre av disse er kjørt til arresten for å ha gått innenfor sperringene flere ganger.

Men da en av aksjonistene klatret opp i et tre, og nektet å komme ned, måtte politiet begynne på en uvanlig jakt.

Politiet klatret opp i treet for å få ham ned. Da tok han seg over til et annet tre.

En aksjonist under mandagens demonstrasjoner på Gaustad hoppet fra tre til tre på 20-meters høyde. Foto: privat Du trenger javascript for å se video. En aksjonist under mandagens demonstrasjoner på Gaustad hoppet fra tre til tre på 20-meters høyde. Foto: privat

– Vi har hatt en person som har tatt seg opp i et høyt tre. Vi har fått ham ned og kjørt ham bort fra stedet. Han vil få en anmeldelse i etterkant sier, operasjonsleder Gunhild Finne.

Hun sier at politiet var på Gaustad fordi byggherren, Helse Sør-Øst, har spurt dem om bistand for å gjennomføre arbeidet.

– Vår oppgave er å verne om lovlig virksomhet for at det skal foregå trygt. Samtidig har vi lagt til rette for å meningsmotstandere skal få lov til å ytre seg.

Klatreren ble etter hvert tatt ned av politiet og bortvist fra stedet. Foto: Iben Spillum Aam / NRK

Konflikt om gamle trær

Den betente konflikten om nytt Rikshospital tilspisset seg da naturvernere og sykehusaksjonister satt opp en teltleir på Gaustad.

De vil hindre Helse Sør-Øst i å hogge ned en 150 år gammel edelløvskog på et område kalt Lindekollen.

I åtte uker har aksjonister satt opp en teltleir for å forhindre hogsten av trærne på Lindekollen Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Trærne må vekk for å gi plass til en ny vei i forbindelse med byggingen av nytt gigantsykehus. Sykehuset som skal ta imot pasienter fra hele landet.

Nytt Rikshospital og nytt sykehus på Aker skal erstatte Ullevål sykehus, som blir lagt ned.

Veien som nå er satt på vent, er én av mange brikker som må på plass.

– En trist dag for Oslo

Byråd for miljø og samferdsel Marit Vea mener byggingen bør vente sånn at retten får gjort en skikkelig vurdering før anleggsarbeidet setter i gang.

– Nå er jo denne saken tatt opp til retten, og det er det også gitt tydelig beskjed om til Helse Sør-Øst.

Hun føler med aksjonistene.

– Det er en trist dag for naturen, en trist dag for Oslo. Vi vet at dette skogsområdet er høyt elsket av folk.

Marit Vea tror folk er blitt klar over hvor viktig naturen er, hvor sårbar den er og at man må ta vare på den. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Vea sier det er lite hun kan gjøre for å forhindre utbyggingen.

– Annet enn å innstendig be staten og Helse Sør-Øst, og også regjeringen, om å ta bedre hensyn til Oslo, fortsetter hun.

Mandag formiddag begynte arbeiderene å hogge ned trærne på Lindekollen. Foto: Iben Spillum Aam / NRK

Helse Sør-Øst skriver i en pressemelding hvorfor de fjerner trærne:

«Den nye traseen for Sognsvannsveien er en del av den statlige reguleringsplanen for Gaustad sykehusområde. Prosjektet har søkt og fått ramme- og igangsettelsestillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og forholdet til Oslo kommune som grunneier av deler av traséen er avklart. Med dette er alle nødvendige tillatelser for lovlig hogst på plass».

Marit Vea sier det beste utfallet er om staten ser om det er mulig å legge denne veien opp til det nye sykehuset på en måte som skjermer mer av dette naturområdet.

– Sånn at vi kan sørge for at grevlinger, ekorn, fugler og insekter fortsetter å ha et hjem.