– Det er fortsatt en prioritert oppgave å gi så mange svar som mulig i denne saken, også hva som har utløst disse handlingene, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Hun møter pressen på politihuset i Oslo fredag.

Der opplyser hun til NRK at det er funnet flere våpen på adressen.

Men mannen hadde bare lisens på ett, ifølge politiet.

Politiet antar de har funnet drapsvåpenet blant våpnene de har funnet.

Men åstedet er krevende for politiet å undersøke.

– Det er betydelige brannskader i huset, sier Metlid.

Har søkt om innsyn i helsehistorikken

Metlid sier politiet fremdeles gjør en rekke steg for å innhente informasjon rundt siktede.

De har blant annet søkt innsyn i siktedes helsehistorikk.

– Politiet trenger tid til å foreta alle disse undersøkelsene, sier Metlid.

Politiinspektør i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

De kan foreløpig heller ikke si noe mer om motivet for drapene, eller om det har vært noen konflikt mellom de involverte.

– Det pågår avhør i dag som kan være viktige. Vi venter også fortsatt på helsehistorikk, sier Metlid, og legger til:

– Vi vil hele tiden utvide hvem vi snakker med. Vi starter med de nærmeste, og utvider gradvis. Så vil vi se om vi vil dra inn flere etter hvert, som for eksempel helsepersonell eller andre.

Sendte patruljer fra flere politidistrikt

Hun forteller at det var Innlandet politidistrikt som fikk den første telefonen om drapene.

Det er ifølge politiet et resultat av den geografiske plasseringen samtalen kom fra, altså adressen i Nes.

Samtalen ble loggført mellom klokken 11.15 og 11.16 tirsdag.

– Det var en kort samtale. Innlandet tar da kontakt med Øst politidistrikt, og får overført samtalen. Da svarer det ingen i andre enden, altså responderer ikke siktede.

Både Øst og Innlandet politidistrikt sendte patruljer til adressen etter oppringingen.

Nå går politiet gjennom all informasjon fra begge politidistriktene. De går også gjennom lydloggen.

– Høyeste prioritet nå er å forstå og danne oss et bilde av hva som har skjedd i boligen, og å belyse hva som kan ha utløst dette, sier Metlid.

Døde av skuddskader

Politiet opplyste torsdag at alle fire som ble funnet i boligen i Skogbygda i Nes kommune tidligere denne uka, døde av skuddskader.

En av dem, en mann på 65 år, er siktet for drap på sine to døtre og barnebarnet sitt.

Den yngste datteren på 24 år bodde i huset sammen med foreldrene. Den eldste søsteren, som ble 30 år gammel, hadde flyttet hjemmefra.

Mannen har også skutt en hund i familieboligen.

Har laget samlingssted i Årnes

Mange samlet seg utenfor den lokale nærbutikken i Skogbygda for å tenne lys og legge ned roser etter hendelsen.

Kommunen har også lagt til rette for et samlingssted ved Bautaen i Årnes.

Foto: Elin Brede Kristiansen

– Det er mange som ønsker å vise omsorg og støtte i denne tragiske tida. Vi ser det er et stort behov for dem å nå ut, men det er ikke alle som kommer seg til Skogbygda.

Det sier kommunikasjonssjef i Nes kommune, Elin Brede Kristiansen.

– Det var både eldre og yngre som sa i går at de var takknemlige for at det ble tilrettelagt for det på Årnes også.

Søndag skal det holdes sørgegudstjeneste i Ingeborgrud kirke. Den blir streamet.

Kirka holdes også åpen fredag og lørdag kveld klokka 18 til 20.

Kristiansen sier kommunen er forberedt på å ta imot dem som trenger det i helgen også.

– Vi har alltid legevakt når det er sånne hendelser, og man kan ta kontakt der. I kirka vil det være både prest og andre fagpersoner til stede, sier hun, og legger til:

– Og alle naboene også. Her er folk flinke til å slå ring om hverandre.