Jessica (31) tok sitt eget liv i fengsel - nå har politiet henlagt saken

31 år gamle Jessicas liv endte i Bredtveit fengsel i Oslo i mars i fjor.

Både innsatte og ansatte ble vitne til at den kanadiske kvinnen tok sitt eget liv. Det skjedde få dager etter at hun fikk forkynt en dom på mer enn tre år i fengsel.

Nå har politiet lagt bort etterforskninga rundt hennes død.

Familien i Canada markerte ettårsdagen til datterens død i mars, blant annet med dette banneret.

Det opplyser Sofie Grøndahl i Elden advokatfirma til NRK.

– Straffesaken er henlagt med henleggelseskoden 'Intet straffbart forhold', sier hun.

Politiet har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser om saken.

Vurderer søksmål

Grøndahl sier familien er skuffa, og vil klage på henleggelsen.

– Det er jo ingen som har blitt holdt strafferettslig ansvarlig etter hennes dødsfall. Det er det som er temaet i klagen, sier hun.

Familien har flere ganger varsla at de vurderer søksmål. Det vil de ta stilling til når klagen er behandla, ifølge Grøndahl.

Jessicas mor, Lori, har via advokaten sendt en kommentar til NRK. Hun sier familien er både skuffa og sjokkert over henleggelsen.

– Dette er etter vår mening ikke riktig, og de involverte må holdes ansvarlig for sine handlinger - eller mangel på handling, sier Lori.

Lori (til venstre) sammen med datteren Jessica. Mor og datter møttes for siste gang kort tid før Jessica reiste til Norge i 2022. Foto: Privat

Venta nesten et år

Familien mener dødsfallet kunne vært avverga. Etter deres syn fikk ikke datteren hjelpa hun hadde krav på.

Politiet starta etterforskning etter flere purringer fra familiens advokater. Men som NRK meldte i april, ble de første avhørene først gjennomført i februar. Nesten et år etter Jessicas død.

Både familien og deres advokat reagerte da på tidsbruken til politiet.

Få måneder senere er saken henlagt.

– Vi vil klage på avgjørelsen, da vi mener politiets etterforskning ikke var grundig nok, sier Jessicas mor Lori.

Hun ber nå om at politiet tar opp igjen saken og går gjennom all informasjon på nytt.

Avslutta tilsyn

Flere innsatte på Bredtveit har fortalt NRK at Jessica endra væremåte i dagene før hun døde. Og da NRK var der på kvinnedagen 8. mars, tre dager før hun døde, var Jessica merkbart dårlig.

I et opptak NRK sitter på hører man at hun roper og gir uttrykk for at hun er redd. En ansatt prøver da å roe henne.

NRK kjenner til at Jessicas psykiske helse var tema blant ansatte i fengselet også i dagene før selvmordet.

Familien husker Jessica som en glad og omsorgsfull kvinne. Hun jobba blant annet som sykepleier i hjemlandet Canada. Foto: Privat

Statsforvalteren åpna tilsyn etter selvmordet for å undersøke helsehjelpa Jessica fikk. De har nå avslutta saken. Og mener Jessica fikk forsvarlig hjelp, ifølge advokat Grøndahl.

– Begrunnelsen deres går på at oppfølging og behandling i spesialisthelsetjenesten i hovedsak var i tråd med god praksis, sier hun.