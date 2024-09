Politiet avviser knivranforsøk i Oslo

Like etter klokken 20.00 meldte politiet om at en person hadde blitt utsatt for et ransforsøk i et portrom på Torshov i Oslo.

I en oppdatering klokken 20.20 skriver politiet at det likevel ikke dreier seg om et ran.

– Men han følte seg truet da han kontaktet tre gutter som oppholdt seg i portrommet.