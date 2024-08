Politiet pågrep tirsdag kveld en mann som holdt i et skytevåpen midt i Oslo sentrum, opplyser operasjonsleder i Oslopolitiet, Guro Sandnes.

En av NRKs reportere som var på stedet forteller at redde mennesker løp unna området, og han hørte skrik.

Mannen pekte med våpenet mot tilfeldig forbipasserende, men ingen personer er skadet.

– Vi jobber nå med å få oversikt over hvor mange han truet, sier politiet.

De avhører vitner og går gjennom videomaterialer.

Da politiet først fikk melding om saken definerte de det som en såkalt PLIVO, det vil si pågående livstruende vold.

Kort tid senere endret de dette, og definerer det ikke lenger som PLIVO.

– Det skal ikke være fare for andre nå, og vi er til stede med mange patruljer i området.

PÅ PLASS: Politiet fikk melding om en truende mann i Oslo sentrum. Foto: MOHAMMED ALAYOUBI / NRK

Luftvåpen

Ifølge et vitne forsøkte han også å komme seg inn på et anleggsområde hvor det bygges i forbindelse med det nye regjeringskvartalet. Han skal ha truet anleggsarbeiderne på stedet og viftet med det som ble oppfattet som et skytevåpen.

Det er snakk om et enhåndsvåpen.

Klokken 19 har politiet kontrollert våpenet og det viser seg at det er et luftvåpen.

ANLEGGSOMRÅDE: Mannen forsøkte ifølge et vitne å komme seg inn på området hvor det nye regjeringskvartalet bygges. Foto: MOHAMMED ALAYOUBI / NRK

Avfyrte varselskudd

Under pågripelsen avfyrte politiet et varselskudd fordi mannen ikke fulgte politiets ordre.

– Det er en del av prosedyren når politiet håndterer personer som truer andre med våpen.

Politiet skal raskt ha fått kontroll på mannen, som er i 50-årene. De tror han handlet alene.

Mistenkte er ikke fysisk skadet etter hendelsen.

NRKs reporter på stedet forteller at politiet har sperret av deler av gaten.

Politiet sier at de per nå ikke kan verifisere vitneopplysninger.

– Når vi har fått han vekk derfra må vi få snakket med vitner.

SPERRET AV: Politiet har sperret av området. Foto: MOHAMMED ALAYOUBI / NRK

Fadderuken går som normalt

I forbindelse med studiestart er det for tiden mange nye studenter i Oslo. Denne uken deltar flere tusen studenter på Fadderuken som blant annet finner sted på Youngstorget.

Dette og andre arrangementer i området vil gå som normalt, opplyser politiet.

– Vi er synlig til stede her utover kvelden.