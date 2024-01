Mandag ettermiddag ble to personer pågrepet i en større politiaksjon på Torshov i Oslo.

Det skjedde i forbindelse med en voldshendelse, skrev politiet på X like etter klokken 17.

– Det er mistanke om frihetsberøvelse, hvor en person har blitt holdt tilbake mot sin vilje, skriver operasjonsleder Vidar Pedersen på X klokka 20.49.

Sent mandag bekrefter Oslo-politiet til NRK at de to er siktet.

Politiet skriver at de har gjort flere etterforskningsskritt i saken, men ønsker ikke å gå ut med mer informasjon foreløpig.

Mye støy og bråk

NRK har snakket med flere av naboene i blokka.

De forteller at det ikke er første gang politiet har rykket ut til den aktuelle leiligheten.

– Det har vært veldig mye som skjer. Det har vært to politiaksjoner her. Og mye i Torshov-området også. Man føler det er mye kriminalitet her, sier en av dem.

En annen forteller at det har kommet bråk og støy fra leiligheten i flere dager.