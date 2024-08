– Du kan ikke gå en dag uten å se et hodeløst lik eller et amputert barn. Det er forferdelig. Du går dit, er full av blod, og så drar du hjem igjen. Hvert sekund er så farlig.

Medisinstudent Manar Hazem Al Khodari fra Gaza snakker med NRK før hun skal på talerstolen foran et folkehav på Youngstorget i Oslo sentrum lørdag.

LENGTER HJEM: Manar Hazem Al Khodari (23) sier moren fryktet for livet hennes hver dag hun dro på jobb på et sykehus. Foto: Astri Olsen Husø / NRK

Hun er én av ti medisinstudenter fra Palestina som har fått komme til Norge for å fullføre studiene sine ved Universitetet i Oslo.

Før hun kom så langt måtte hun flykte fra israelske bomber. Mange ganger.

– Jeg jobbet på de fleste sykehusene i Gaza. I alt flyktet jeg 16 ganger. Det var ikke lett, men hver gang dro jeg til sykehuset i det området. For å hjelpe de jeg kunne.

Til tross for risikoen vil 23-åringen reise tilbake så fort graden er i boks.

– Ja. Jeg følte meg som en forræder da jeg forlot Gaza. Jeg kan ikke forestille meg å være borte en dag lenger enn jeg må. Lengselen blir verre hver dag.

På talerstolen åpner Manar med et flammende dikt, til stor jubel.

– De kan bombe skolene våre, hjemmene våre også, og true oss med å ta landet vårt, men de kan aldri ta ånden som driver oss!

SNART LEGE: Manar Hazem Al Khodari er i sitt sjette studieår, og skulle blitt uteksaminert fra Al-Azhar universitet på Gaza om noen få måneder. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Skoler bombes

Dagens markering er til støtte for palestinske skoleelever, lærere, professorer og studenter, forteller arrangør og leder av Palestinakomiteen i Oslo, Anine Barg.

– I dag markerer vi at skolebarna og studentene i Gaza ikke har noen skoler å gå til. Fordi omtrent 90 prosent av de er bomba i stykker. Og de som ikke er fullstendig ødelagt, er gjort om til flyktningleirer. Men de angripes de også, sier Barg.

KRITISK: Leder Anine Barg i Palestinakomiteen i Oslo mener regjeringen må gjøre mer for å stanse krigen i Gaza, blant annet å trekke alle norske investeringer ut av israelske virksomheter. Foto: Astri Olsen Husø / NRK

Ifølge FNs barnefond (Unicef) er halvparten av alle skoler der palestinere søker tilflukt, direkte rammet av israelske rakettangrep.

Det israelske forsvaret (IDF) hevder ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter at flere skoler de har angrepet ble brukt av soldater fra Hamas. Etter angrepet mot skolen al Tabieen 10. august sa IDF at skolen var et kommandosenter for Hamas og Islamsk jihad.

Skoleangrepene er grunnen til at 10 år gamle Elias Saker Hassan også var blant talerne på markeringen i Oslo.

– Det er veldig dumt, for når krigen er ferdig i Gaza, så klarer ikke barna å lære noe.

Han håper krigen snart stanses.

– Fordi jeg vil redde landet mitt fra okkupasjon. Og jeg vil ikke at mange barn skal dø.

UREDD: 10 år gamle Elias Saker Hassan talte på markeringen på Youngstorget. Foto: Astri Olsen Husø / NRK

Lærere i protest

Utdanningsforbundet i Oslo er blant organisasjonene som er til stede med en banner. Flere lærere er der for å vise sin støtte til kollegaer på Gazastripen.

«Skole er trygghet. Skole er vennskap. Skole er håp. Stopp bombingen av skoler», står det på en plakat.

KOLLEGAER: Utdanningsforbundet deltar på støttemarkeringen for blant andre lærere på Gaza. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

To jenter ikledd tradisjonelle palestinske drakter holder en plakat hver med slagordene «Fri Palestina» og «497 skolebygg ødelagt».

Ifølge en oversikt fra Al Jazeera er 500 skoler rammet av angrep på Gazastripen siden krigen brøt ut mellom Israel og Hamas 7. oktober i fjor.

Ifølge Gazas helsedepartement har krigen kostet over 40.000 palestinere livet, deriblant over 10.000 barn. Det antas å være store mørketall.