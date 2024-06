Det betyr trolig at alle fire scener ikke overlever.

Oslo Nye Teater har i dag fire scener på tre steder:

Hovedscenen i Rosenkrantz' gate

Centralteateret og Teaterkjeller'n i Akersgata

Trikkestallen på Torshov

Nå er det tvilsomt om alle består.

Får 30 millioner

Byrådet kom torsdag med sin vurdering av framtida til det kriserammede teateret.

Det kommunale teateret har vært i store økonomiske problemer siden pandemien. Oslo Nye trenger 30 millioner i krisehjelp innen utgangen av juni.

Ellers vil de bli slått konkurs.

Byrådet vedtok torsdag å betale ut de 30 millionene som trengs for at teateret overlever ut året.

Pengene er tidligere satt av i revidert Oslo-budsjett.

– Ikke bærekraftig

Byrådet gjør det samtidig klart at teateret i framtida må klare seg med mindre penger. I år får de 90 millioner kroner i tilskudd fra Oslo kommune.

– Byrådets vurdering er at det bør unngås en konkurs for Oslo Nye Teater, men at det ikke er bærekraftig med en like omfattende drift som i dag.

Det skriver kulturbyråd Anita Leirvik North (H) i saken som torsdag ble lagt fram for bystyret.

BER OM KUTT: Kulturbyråd Anita Leirvik North (H) gjør det torsdag klart at kommunens teater må klare seg med mindre penger i framtida. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ledelsen har i løpet av året laget flere tiltakspakker for å kutte kostnader. På oppdrag fra eier har de også laget tre opplegg med færre scener:

Kun drift på Hovedscenen

Drift på Hovedscenen og Centralteateret

Drift på Hovedscenen og Trikkestallen

– Vil opphøre å eksistere

I mai ble de utfordret av byrådet til å det enda lenger. Nå skulle også et scenario der kun Trikkestallen overlevde vurderes.

Det samme skulle muligheten for å klare seg med halvert tilskudd.

Svaret fra ledelsen på det siste oppdraget var klart:

«I begge modellene er vår konklusjon at Oslo Nye Teater som et bærende institusjonsteater slik vi kjenner det i dag vil opphøre å eksistere.»

Vil beholde alle

Kampen for å bevare Oslo Nye har skapt stort engasjement. Ansatte og venner av teateret har slått ring rundt Hovedscenen.

Teateret selv anbefaler ingen av alternativene med færre scener.

De mener at kostnadskuttene gjør det mulig å spille teater på fire scener også i framtida med dagens tilskudd. Altså 90 millioner kroner i året, justert for inflasjon.

Det mener ikke byrådet. Anita Leirvik North skriver følgende i saken:

– For driften videre i årene fremover, er det byrådets vurdering at selskapet må tilpasse driften til et lavere tilskuddsnivå.

Hva dette betyr i praksis og hvilke scener som eventuelt forsvinner, er ikke klart.

– Dette gjør at selskapet må arbeide frem en driftsmodell som gjør dette mulig, skriver kulturbyråden.