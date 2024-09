Samferdselsministeren har til nå vært lunken til tøffere sanksjoner. Men kommunen gir ikke opp.

– Vi vurderer nå muligheten for å kunne politianmelde forhold, sier divisjonsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten.

Da vil verstingene kunne få en straffereaksjon og bli ilagt bøter som svir.

I dag er gebyret for feilparkering under tusenlappen.

THERESES GATE: 46.000 passasjerer satt bom fast fordi feilparkerte biler sto i veien i Oslo i januar, ifølge Sporveien. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Setter seg over alle andre

I februar kom det fram at hver tredje bøtelagte bilist får mer enn én parkeringsbot.

Mer enn tusen Oslo-bilister får et tosifret antall parkeringsbøter hvert år.

En håndfull får over femti.

NRKs avsløring av gjengangerne vakte bestyrtelse.

– Dette er gjengen fra Exit, raste SVs bystyrepolitiker Ola Wolff Elvevold.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) kalte tallene oppsiktsvekkende.

– De viser at en liten gruppe bilister setter seg selv over absolutt alle andre i hovedstaden, sa Vea.

Sperrer for trikken

Tallene kom etter uker med snøkaos. Det rammet ikke bare bussen, men også trikken.

BOGSTADVEIEN: Ett av 190 tilfeller der en feilparkert bil sperret for trikken i Oslo bare i januar. Foto: Privat

Bare i januar ble trikken hindret av feilparkerte biler 190 ganger.

Parkeringsgebyret for å sperre trikken, ramme passasjerer og lage trafikkork?

900 kroner.

En «vanlig» feilparkering som ikke er til hinder for annen trafikk koster 660 kroner.

Hvis du derimot sniker på trikken må du ut med 1.200 kroner.

Høring om kaoset

På onsdagens høring om vinterens kollektivkaos ville SVs Sulaksana Sivapatham vite hva Oslo kommune gjør for å få bukt med problemet.

Bymiljøetaten kunne bekrefte at de ser på hva som skal til for å kunne straffe verstingene hardere.

– Vi ser nærmere på hvilket juridisk handlingsrom kommunen har. Vi tror de vil kunne ha en avskrekkende effekt på disse gjengangerne som du nevner, sa Rune Gjøs.

Divisjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Rune Gjøs. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Sivapatham er glad for svaret.

– Det er åpenbart mange bilister her i byen som er rike nok til å ikke bry seg om en bot på noen hundrelapper.

– Disse menneskene ødelegger for trikken, fotgjengere, nødetater, brøytemannskaper og for hele fellesskapet i byen vår, sier hun til NRK.

Sulaksana Sivapatham er miljø- og samferdselspolitisk talsperson for SV i Oslo bystyre. Foto: Sturlason/Oslo kommune

– Mange grunner til feilparkering

På Stortinget tok SV saken opp med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på tampen av den kaotiske snøvinteren.

Han sa da nei til tøffere sanksjoner mot gjengangerne.

– Det kan være mange grunner til at samme person overtrer parkeringsreglene flere ganger, uten at gjentakelse i seg selv medfører at overtredelsen er mer alvorlig, skrev Nygård i svaret til SVs justispolitiker Andreas Sjalg Unneland.

Andreas Sjalg Unneland sitter på Stortinget fra Oslo og er SVs justispolitiske talsperson. Foto: William Jobling / NRK

Unneland ser likevel en åpning.

– Samferdselsministeren vendte skuffende nok tommelen ned sist. Men han åpnet for at politiet kunne straffeforfølge særlig grove trafikkhindringer.

– Jeg mener gjentatte feilparkeringer må kunne omfattes av dette unntaket, sier Andreas Sjalg Unneland til NRK i dag.