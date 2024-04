Oslo kommune dømt til å betale over 170 millioner kroner

Oslo kommune er dømt til å betale over over 170 millioner kroner ekstra til NCC Norge AS, for Nye Jordal Amfi.

Nye Jordal Amfi sto klar i september 2020. Ishallen har plass til 5300 sittende publikummere.

Prosjektet var preget av forsinkelser, kostnadsøkninger – og uenigheter mellom byggherre Oslo kommune og entreprenør NCC.

Opprinnelig leveringsdato var to år før ishallen sto klar, i september 2018.

– Oslo kommune hadde akseptert en forlenget frist til september 2019, skriver retten.

Borgarting Lagmannsrett har kommet frem til at NCC Norge AS hadde krav på forlenget frist for levering fram til slutten av juni 2020.

Derfor vant ikke Oslo kommune frem, og ble dømt til å betale NCC Norge.