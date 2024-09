– Det er svært beklagelig at kommunen anker dommen, og det er spesielt oppsiktsvekkende at de gjør det på fristens siste dag, sier Christian Lundin.

Han er advokat for Geir Kåre Nyland (33). Nyland ble lam fra brystet og ned etter et stup fra Munch brygge i Oslo i 2021.

Under vann traff han et betongelement med hodet først.

Nyland var før ulykken en aktiv mann, som blant annet drev med MMA (kampsport).

Helt fra start har han ment at kommunens skilting på stedet var for dårlig. Og han har vunnet fram i to rettsrunder. Senest i juni, i Borgarting lagmannsrett.

– Dette betyr alt for meg, sa Nyland da dommen fra lagmannsretten var klar.

Han sa også at han håpet kommunen ikke ville anke.

Geir Kåres søster Zekiye omfavner broren etter ulykken.

Anker til Høyesterett

Det har de nå gjort. På dagen for ankefristen - 6. september.

– Oslo kommune mener at dommen må prøves på nytt av Høyesterett, skriver Bymiljøetatens kommunikasjonsdirektør Arve Rosland i en e-post.

Etaten mener det er viktig å få Norges høyeste rettsinstans til å vurdere hvor kommuners ansvar for å hindre ulykker slutter.

– Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål om kommunens ansvar ved stupeulykker, og hvor langt kommunens ansvar for sikringstiltak langs bryggekanter strekker seg, skriver Rosland.

Glad: En smilende Geir Kåre Nyland møtte NRK i 2023, da han fikk medhold av tingretten. Siden har han vunnet i nok en rettsinstans. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

– Mangel på forståelse

Nylands advokat Christian Lundin reagerer på kommunens valg.

– Det er nå slått fast i to dommer at kommunen er erstatningsansvarlig som følge av for dårlig skilting, sier han.

Advokaten mener Oslo kommune viser en «total manglende forståelse» for hvor belastende det er for Nyland med en ny runde i retten.

– Han kan ikke forstå at Norges største kommune behandler sine innbyggere på denne måten, sier Lundin.

Kan kreve erstatning

Lagmannsretten slår i sin dom fast at de mener ulykken kunne vært unngått med bedre skilting.

Noen små skilt langs bryggekanten om grunt vann var de eneste advarslene på stedet.

Ifølge Nyland så han ikke disse skiltene, fordi folk satt oppå dem.

Munch brygge hadde slike skilt med noen meters mellomrom på bryggekanten. Foto: Anders Fehn / NRK

I etterkant av ulykken har kommunen satt opp flere skilt der.

Men lagmannsretten ga ikke kommunen all skyld: de mente også at Nylund var uaktsom som stupte fra en brygge uten å sjekke dybden først.

Likevel landa de på at kommunen har et erstatningsansvar. Og Lundin har tidligere varsla at Nylund kommer til å kreve erstatning:

– Det skal sikre han et økonomisk fundament i livet sitt med de enorme skadene han er påført ved denne ulykken.

Hør NRKs podkastepisode om stupeulykken:

Tapte også i Sørenga-sak

Ulykken ved Munch brygge i 2021 var ikke den første stupeulykken i området: i 2018 ble den nå avdøde legen Henning Hoyer skadd etter et stup fra Sørenga.

I den saken vant kommunen i tingretten, men tapte i lagmannsretten.

Også den dommen anket Oslo kommune til Høyesterett. Anken ble avvist av Høyesterett i juli.