Høyres Julie Remen Midtgarden, byråd for utdanning i Oslo, ønsker å få mer orden på russetida.

– Feiringa har sklidd ut de siste årene. Elever forteller om ekskludering og at det går utover eksamen, så da må vi som politikere stramme inn.

Midtgarden sier at det må tas grep om russetiden nå. Foto: NADIR ALAM / NRK

Midtgarden ønsker å flytte russetiden til etter eksamen og forby feiring på russebuss enkelte steder.

– Vi vet at russebussene ikke er de tryggeste, og da må vi gjøre noe.

Kan sørge for at russetida før eksamen ikke blir så gøy

Til tross for at russetiden er en tradisjon som sitter dypt, tror Midtgarden at flere i dagens samfunn ser utfordringer med russetida.

– Blant annet ser folk et økonomisk press på å delta på ting som koster mye.

På grunn av ekskludering og økonomisk press, mener Midtgarden at politikerne er nødt til å komme på banen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Men kan egentlig byråden skjære igjennom og hindre russefeiringen slik som den er i dag?

– Det er enkelte ting vi kan gjøre for å sørge for at feiringen ikke blir like morsom, sier utdanningsbyråden.

Jenny Marie Arntsen Rødal, Victoria Gjerløw, Maria Kvalø Moe (f.v.), sier at det kan være fint å flytte russetida fordi det er varmere i juni, men sier det også kan bli trist siden 17.mai i russetiden er så god stemning. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK Trond Håndlykken Kvernstrøm sier han synes det er fornuftig å flytte russetida. – Kan vi ikke ha fokus på å lage eksamen og en god fest etterpå? Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK Helene Humleskjær sier at hun selv ville satt pris på en utsatt russetid da hun selv var russ. Da får man mulighet til å feste så ofte man vil. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK – Det høres ut som en god idé, så får man mulighet til å få gjort det man skal, så kan man ha det gøy når man er ferdig, sier Tina Solstad. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hun nevner blant annet at det er ganske enkelt å gjøre endringer i ordensreglementet, eller andre reglement som legger føringer for når det er gøy for russen å feire.

I tillegg peker hun på Tromsø som har fått til å flytte russetida.

I første omgang satser Midtgarden på å få gjennomslag for endring fra og med russefeiringen i 2025.

– Får vi ikke til det, prøver vi fra 2026. Vi håper vi får det til i godt samarbeid med russen og har stor tro.

Midtgarden forteller at arbeidet for å få satt ned et demokratisk valgt russestyre i Oslo, nå vil begynne. Hensikten er at det russestyret skal ivareta oslorussens interesser i forhandlingene.

Midtgarden håper at politikerne i samarbeid med elever kan få til en russefeiring som elevene, foreldrene og lærerne er fornøyde med. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dette er ikke første gang det er løftet forslag om å flytte russetida eller begrense den.

I slutten av 2023 foreslo rektor ved Nesbru videregående skole å forby bruk av russegensere, for å gjøre russetiden mer inkluderende.

Samme året gjennomførte NRK en anonym spørreundersøkelse blant alle elever i offentlige videregående skoler i gamle Viken fylke. Der kom det kom frem at over halvparten av elevene vil flytte russetida.

Får støtte av byrådet

Byrådspartiet Venstre stiller seg bak forslaget til byråden.

Det skriver partiets fylkesleder i Oslo, Anna Dåsnes, i en SMS til NRK.

Også Magnus Birkelund i Fremskrittspartiet støtter forslaget.

Til tross for det er det delte meninger.

Melina Tafrshi i russestyret til Oslo Handelsgymnasium, sier til VG at folk vil tenke det er synd, da tradisjonen er at det er fra slutten av april til mai.

Det er viktig å sikre tryggheten og inkluderingen på de videregående skolene, sier utdanningsbyråden. Foto: Ole Andreas Bø

Midtgarden oppfordrer samferdselsministeren til å regulere russebussene mye strengere enn i dag.

– Gjerne med støtte fra kunnskapsministeren om hvordan man kan få eksamen og russetid til å henge bedre sammen.