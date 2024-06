Vil la tankskip samle opp forurensningen i Oslofjorden

Årlig slipper kjemikaliefabrikken Chemring Nobel ut rundt 20 tonn nitrogen til Oslofjorden.

Men nå vil norske myndigheter øke sprengstoffproduksjonen kraftig på grunn av krigen i Ukraina.

Det kan bety en femdobling av de miljøskadelige utslippene inntil et renseanlegg skal stå ferdig om tre år.

Dette er blitt møtt med store protester i kommunene langs fjorden.

Nå presser de på for å få på plass en mye mer miljøvennlig løsning:

Å samle opp det nitrogen-holdige spillvannet fra fabrikken i små kysttankbåter.

– Og så dumpe det i åpent hav hvor det ikke gjør noen skade, sier direktør Espen Søilen i Oslofjorden Friluftsråd.

Han oppfordrer kommunene rundt Oslofjorden til å protestere på utslippene fra kjemikaliefabrikken og be om at alternativer utredes. Foto: Oslofjorden Friluftsråd

– Det er et forslag vi mener er realiserbart og som vi ønsker at Staten utreder på en skikkelig måte, sier han.

13 ordførere og 31 organisasjoner har skrevet under på et opprop til Klima- og miljøministeren med krav om at denne løsningen utredes.

Brevet skal oversendes departementet fredag.

Mat for lurven

Utslipp av nitrogen er en av årsakene til at Oslofjorden er i krise og balanserer på kanten til økologisk kollaps.

Nitrogen fra landbruk og kloakk blir mat for alger som kveler sjøplantene på bunnen.

Dette er trådalgen som heter lurv. Foto: NIVA Den kveler plantene på bunnen av Oslofjorden. Foto: NIVA Lurven får næring fra nitrogen og fosfor. Foto: NIVA

Kommunene pålegges nå å investere milliarder i dyre renseanlegg som skal rense avløpet bedre.

Da må også Staten gjøre det den kan, krever Askers ordfører Lene Conradi.

– Kravet vårt er jo at Staten tar dette på alvor og snur hver stein, ser på mulighetene og utreder om dette kan være en løsning i mellomperioden, inntil rensing er kommet på plass, sier hun.

Miljødirektoratet er negative

Miljømyndighetene har så langt vendt tommelen ned for tankbåt-løsningen.

Ifølge Oslofjorden friluftsråd har Miljødirektoratet svart at dumping av nitrogenet i Skagerrak vil være i strid med internasjonalt regelverk.

Og at det bare er i en «krisesituasjon» slikt kan godtas.

Men det nitrogenholdige spillvannet fra fabrikken trenger ikke å dumpes i Skagerrak, presiserer Søilen. Les også Slår alarm: alge dreper livet i Oslofjorden

– Først og fremst mener vi at det går an å kjøre litt lenger enn Skagerrak og dumpe det i Norskehavet.

–Da er det ikke noe problem miljømessig, og der er ikke de kjent med at det er noen konvensjoner som forhindrer det, sier han.

Vil ikke uttale seg nå

Men Klima-og miljødepartementet vil ikke kommentere forslaget om å frakte nitrogenet langt til havs og dumpe det der.

–Siden saken er til vurdering i departementet før endelig vedtak fattes i Kongen i statsråd kan jeg ikke uttale meg konkret om enkeltforslag nå.

Det skriver statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) til NRK.

Hun viser ellers til at den opprinnelige utslippstillatelsen til Chemring Nobel er strammet inn. Og at utslippene av nitrogen vil bli rundt det halve av hva fabrikken først fikk tillatelse til.

Hun viser også til at det skal bygges et renseanlegg som skal få utslippene ned fra 2027.