I fjor ble det stengt for rypejakt mange steder i Sør-Norge, men i år kan jegerne glede seg:

Det har vært en oppsving i rypebestanden, viser ferske tall.

– Oppgangen her er både hyggelig og ventet. Dette betyr at vi igjen kan åpne våre jaktområder, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Både to- og firbente nyter spenningen under rypejakta. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tallene er basert på omfattende kartlegginger, som kalles taksering. Frivillige har vært ute i store områder og observert hvordan det står til med fuglebestandene i Statskogs områder. Dette gjelder både rype og skogsfugl.

Takseringene har aldri før vært mer omfattende, ifølge Statskog.

– Dette gir oss et kunnskapsgrunnlag i verdensklasse og skaper en større trygghet for at bestandene tåler den jakta vi til enhver tid åpner for, sier Breisjøberget.

Dette gjelder der Statskog forvalter jakt, totalt rundt 33 millioner dekar i Norge.

Bra i Nord-Norge

Også i nord kan jegerne glede seg: Statskogs områder i Nord-Norge viser høy tetthet av ryper og god kyllingproduksjon i Nordland og store deler av Troms. I Nord-Troms er det litt dårligere, viser tellingene.

I Finnmark har det vært stor interesse for jaktkort. Så stor at datasystemet krasjet.

Natur, samhold og kameratskap er også viktige ingredienser i en jakttur. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

I fjor var det stor rift om rypejakta.

– Vi hadde flere telefoner på to dager enn vi ellers har på et helt år, fortalte Frank Bakke, som legger tar imot jegere og legger til rette for jakt.

Jaktstart for rype er 10. september for hele landet, ifølge Miljødirektoratet.